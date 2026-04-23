Condenada a dos años de cárcel por agresión sexual a un menor con discapacidad

Murcia, 23 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años de prisión y diez de libertad vigilada a una mujer que reconoció en el juicio haber agredido sexualmente en su domicilio a un menor que tenía reconocido un grado de discapacidad del 53 por ciento.

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, indica en el relato de hechos probados que la mujer obligó a la víctima a realizarle determinadas prácticas sexuales y que no le permitió salir de la vivienda incluso cuando llegó la familia y la Policía en su busca.

Detalla la sentencia que los hechos se produjeron en una localidad de la Región en junio de 2020, cuando la mujer pidió al menor que la acompañara a tomar algo en un bar de la zona, lo que aprovechó para llevarlo “agarrado fuertemente del brazo” a su domicilio.

Señala también la Sala de la Audiencia Provincial que además de no permitirle salir de la casa obligó a la víctima a agarrarla y llegó incluso a darle “dos collejas”.

La sentencia añade que la acusada padecía alcoholismo, que afectó a su conducta, y que antes del juicio había consignado 5.000 euros en favor del menor en concepto de indemnización por daños morales.

Al concretar la condena, que incluye también una orden de alejamiento de 500 metros por tiempo de diez años, le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y alcoholismo.

La sentencia acuerda dejar en suspenso el cumplimiento efectivo de la pena de prisión por un periodo de tres años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir y realice cinco meses de trabajos en beneficio de la comunidad. EFE

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