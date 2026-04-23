Los discos de la semana: Un Quevedo muy canario y Foo Fighters, de vuelta al rock crudo

Madrid, 23 abr (EFE).- La primavera está dando ya buenas cosechas de lanzamientos discográficos estrella, con frutos esta misma semana como el tercer disco de estudio ya para el español Quevedo apelando a sus raíces y los estadounidenses Foo Fighters de vuelta al rock más crudo.

Por sorpresa, con un deslumbrante evento en la noche canaria, así desveló hace solo unos días el artista criado en las islas afortunadas que tiene otro disco en ciernes, muy marcado en lo musical y en las letras precisamente por esa tierra, no en vano su título hace referencia a la cría de cabras allí e incluye sencillos de éxito como 'Ni borracho'.

Grabado en casa y coproducido por la banda junto a Oliver Roman, la crítica parece haberse puesto de acuerdo en que el duodécimo disco de Dave Grohl y compañía constituye uno de los más crudos y contundentes en años, "un regreso al garage rock más básico", dijo The New York Times sobre el tema que le da título.

Una década hacía que el dúo formado por Nacho Canut y Alaska no publicaba un álbum de estudio con material inédito, propiamente dicho. Producidos por Matt Pop, el sonido de estos 10 cortes da resultado a una electrónica europea "ultrabailable" en la que reflexionan sobre las relaciones humanas, incidiendo en los límites de la fantasía y una "realidad sobrevalorada".

El cuarto disco del cantautor canadiense, producido por Gabe Simon y Aaron Dessner, resulta de exponer los miedos y sentimientos que lo definen y de inspirarse, cuenta él mismo, "junto a un piano en Nashville, un estanque en Guilford (Vermont), un estudio legendario al norte del estado de Nueva York y una granja con una torre de vigilancia en Only (Tennessee)".

Continuación de su álbum 'Look Up' (2025), se trata del segundo trabajo del exBeatle junto a T Bone Burnett, quien le ha asistido en la escritura y en la producción de diez cortes que además tienen el atractivo de incluir colaboraciones de Sheryl Crow, St Vincent y Billy Strings.

El sevillano Antonio Luque, uno de los padres del 'indie' nacional desde su óptica pop, recupera doce temas de sus primeros álbumes y los entrega regrabados en formato 'unplugged' (acústico), entre ellos, cortes como 'El idilio', en el que colabora J de Los Planetas.

La multitudinaria banda catalana, que se hizo un nombre internacional con su combinación de rumba y ska, pone fin al año alejada de los escenarios con nueva gira y disco, producido por Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido), en el que por ejemplo cantan a la vuelta al origen, al barrio, frente a las ilusiones vanas, la incertidumbre y los vaivenes de la vida artística.

Con las incorporaciones a sus filas de Charlie Parra del Riego a la guitarra y Arnau Martín a la batería, la veterana banda española de 'heavy metal' formada en 1992 regresa con material nuevo para amantes de su sonido ya clásico, con la vista puesta en realidades como la salud mental, la guerra o la inteligencia artificial.

Séptimo disco para la compositora e intérprete estadounidense, teñido de rosas desde su portada y en el que, más segura de sí misma, ofrece envuelto en una producción de pop contagioso su relato "más honesto y valiente hasta la fecha", según sus propias palabras con canciones como 'Still Don't Care'.

Hasta su quinto disco no había decidido la cantante estadounidense de r&b titular uno de sus trabajos directamente con su nombre. Con dos Grammys en la última edición de estos galardones, se presenta con este álbum con múltiples colaboraciones estelares que incluye a Lil Wayne, Missy Elliot, Usher y Cardi B, entre muchos otros.

Grabado en los míticos Electric Lady Studios de Nueva York, el décimo trabajo de estudio de la banda canadiense a las órdenes de Gavin Brown, el mismo que dio forma a su disco 'Fantasies' (2009), busca reconectar con su sonido más directo y reflexionar sobre la precariedad de la vida musical y artística.

El trío irlandés de hip hop al que es difícil callar, como ha demostrado en su petición de expulsar a Israel de Eurovision, expande su sonido hacia territorios que van del 'acid house' al 'trip hop' y el 'dubstep', entre otros, bajo la producción de Dan Carey, conocido por su colaboración con artistas como Fontaines DC.

Una de las figuras más relevantes de la música 'country' en la actualidad vuelve con un disco muy generoso de 20 cortes, el décimo segundo de estudio de su carrera. Entre las nuevas canciones, 'How Far Does A Goodbye Go', que le llevó al número 1 de la lista americana dedicada a este género.

Después de años de idas y venidas, con el 'biopic' de Michael Jackson por fin llega no solo a las carteleras, sino también con formato de álbum, gracias a su banda sonora, recorriendo desde la infancia del artista, cuando formaba parte de The Jackson 5, hasta su despegue en solitario con 'Off The Wall' y 'Thriller'.

Cinco años después de su último trabajo de estudio y casi una década desde que empezaron en la música, el sexteto madrileño de pop rock alternativo lanza este trabajo en el que hablan de cómo el futuro puede alterar el sentido del presente.

El título dice mucho de este EP lanzado por el cuarteto español, que en temas como 'Deprimida pero alternativa' juega a reírse de todo lo que se asocia a las mujeres como negativo a través de referencias tomadas del cine de Almódovar.

La banda anuncia nueva etapa con este trabajo que reúne diez canciones "de pop rock de guitarras con pulso e identidad propia", grabado en Casa Talisio con Jacobo Naya como productor en una apuesta "por una sonoridad clara y directa" y una idea: "crecer y asumir que las certezas prometidas no llegan". EFE