Detenido un conductor que arrolló mortalmente a un ciclista y se dio a la fuga

Tarragona, 23 abr (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor de un vehículo que la tarde de este miércoles atropelló mortalmente a un ciclista de 44 años en Aiguamúrcia (Tarragona) y que tras el accidente se dio a la fuga, aunque la policía pudo identificarlo y arrestarlo con posterioridad, ha informado este jueves el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

La policía de la Generalitat recibió a las 17:48 horas el aviso del suceso, que se produjo en el punto kilométrico 5,2 de la carretera TP-2002, en el término de Aiguamúrcia.

Según las primeras investigaciones, el coche colisionó con el ciclista, un vecino de Tarragona, y le produjo heridas a consecuencia de las cuales falleció.

A raíz del accidente, los Mossos d’Esquadra activaron diversas patrullas; los Bomberos de la Generalitat, dos dotaciones; y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), varias unidades. EFE

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