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Jorge Berrocal desvela el dinero que ganó tras ‘Gran Hermano 1’: “Conseguía 42.000 euros en 24 minutos”

El exconcursante de ‘GH 1’ comparte charla con Montoya y contrasta dos formas de gestionar la fama, el dinero rápido y la necesidad de saber parar

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Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)
Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)

Hubo un tiempo en el que la televisión convertía a desconocidos en fenómenos sociales de la noche a la mañana. Un tiempo en el que bastaban unas semanas frente a las cámaras para cambiar una vida entera. Jorge Berrocal lo sabe bien. Más de dos décadas después de su paso por el primer reality masivo en España, Gran Hermano 1, ha vuelto a sentarse ante un foco para hablar sin filtros de lo que supuso aquel salto repentino a la fama y de sus consecuencias.

Su reaparición ha tenido lugar en Ex. La vida después, presentado por Ana Milán, donde en el cierre de temporada se han reunido rostros de distintas generaciones televisivas, creando un contraste tan revelador como inevitable. Frente a Jorge Berrocal se sentaba Montoya, exconcursante de Supervivientes, quien encarna el nuevo modelo de exposición mediática: más consciente, más estratégico y, quizá también, más precavido. Así, ambos han puesto sobre la mesa dos épocas muy distintas, dos formas de gestionar el impacto mediático y, sobre todo, dos maneras de entender el éxito.

Esa decisión marca una de las principales diferencias entre ambos. Mientras Berrocal reconoce que tras su salida de Gran Hermano no hizo ningún parón y se subió a una rueda constante de programas, entrevistas y apariciones públicas, Montoya tomó el camino opuesto. “Al hacer el parón, a lo mejor he perdido dinero, pero he tenido ese tiempo de respiro”, explicó, defendiendo una pausa que, aunque menos rentable en lo inmediato, le permitió recolocarse a nivel personal.

Jorge Berrocal en la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)
Jorge Berrocal en la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)

La reacción de Berrocal fue clara y directa: “Yo no tuve parón, aprovéchalo”. Una frase que resume, en pocas palabras, la intensidad con la que se vivía la fama en los primeros años de los realities en España. Pero esa intensidad también tenía una otra cara, y es ahí donde el exconcursante puso el foco al hablar del dinero.

Cuando se le preguntó por su caché en la época de mayor popularidad, no dudó en poner cifras a aquel fenómeno. “Costaba una pasta, me acuerdo que hacía programas que podía hacer en 24 minutos 42.000 euros”, confesó. Una cantidad que ilustra el nivel de demanda que alcanzaron algunos participantes en los primeros años del formato, convertidos en auténticos reclamos televisivos.

Sin embargo, lejos de recrearse en esa etapa, Berrocal utilizó su experiencia para lanzar una advertencia. “Cuando veas las tres chaquetas y te quieras comprar las tres, o este coche, o el otro, o hacerte tal viaje… tranquilo”, señaló, en un intento de trasladar la importancia de la contención en un contexto donde el dinero llega rápido… pero también se va.

Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)
Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano'. (Cuatro)

“Esto, por muy bien que te vaya, siempre tiene un punto y final”, añadió, dejando claro que el éxito mediático no es indefinido. Una reflexión que conecta directamente con la evolución del propio sector, donde la sobreexposición y la renovación constante de rostros hacen que la fama sea cada vez más efímera.

En ese intercambio también hubo espacio para hablar de principios. Aunque reconoció que no le gusta dar consejos, Berrocal terminó condensando varias ideas en una sola intervención: no hacer nada que no te represente, no dejarse llevar únicamente por el dinero y actuar siempre con coherencia. Un aprendizaje que, según admitió, no siempre aplicó en su propio recorrido.

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