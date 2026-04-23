El 53 % de las viviendas alquiladas por particulares pertenecen a multiarrendadores

Madrid, 23 abr (EFE).- El 52,8 % de las viviendas alquiladas por particulares en España pertenecen a propietarios con dos o más viviendas en alquiler, mientras que el 61 % del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores y personas jurídicas, según un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC.

Este estudio publicado este jueves refleja que el 39 % del mercado del alquiler español está representado por propietarios con una sola casa en alquiler.

Los multiarrendadores controlan una proporción todavía mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas (65 %), Santa Cruz de Tenerife (64,6 %), Palma (63 %), Barcelona (60,8 %), Madrid (56,4 %) o Valencia (55 %).

De hecho, entre 2016 y 2023 los multiarrendadores han incrementado su parque de viviendas alquiladas un 39,9 %, casi diez puntos más que los propietarios con una única vivienda en alquiler, cuyo crecimiento ha sido del 30,4 %.

Durante este periodo el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1,9 millones a 2,57 millones, según apunta este informe de Consumo.

Asimismo, los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9 % de la población total (5,7 % de la población adulta) frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8 % de la población. EFE