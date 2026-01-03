Espana agencias

EH Bildu pide la comparecencia urgente en el Senado de Albares tras la "agresión" de EEUU a Venezuela

El bloque soberanista reclama explicaciones oficiales al titular de Exteriores por las acciones realizadas por Washington en territorio venezolano, hechos que incluyen la detención de Nicolás Maduro y de la primera dama durante la madrugada en Caracas

Guardar

El grupo parlamentario Izquierdas por la Independencia, integrado por EH Bildu y ERC, ha promovido en el Senado una iniciativa para solicitar la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. La petición surge tras lo que la coalición soberanista califica como una “agresión” realizada por parte del Gobierno estadounidense en Venezuela, evento que incluyó un operativo en Caracas la pasada madrugada, donde resultaron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa. Según informó el medio, los hechos han generado una respuesta inmediata en la agenda parlamentaria española.

El medio señaló que la iniciativa, registrada en la mesa del Senado, busca que el ministro explique ante la Comisión de Asuntos Exteriores todos los detalles del episodio, así como la posición del Gobierno español frente a la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. EH Bildu, al detallar los motivos de la solicitud, explicó que desea esclarecer la postura oficial española y conocer las acciones diplomáticas tomadas tras los acontecimientos en Caracas y sus alrededores.

De acuerdo a la cobertura del medio, la captura de Maduro y la primera dama durante la madrugada ha elevado la tensión entre ambos países, con repercusiones directas en la política internacional y en la respuesta del Ejecutivo español. La coalición Izquierdas por la Independencia exige claridad respecto a las valoraciones, condenas o apoyos vinculados a la intervención, así como la posible reedición de la política exterior española hacia Latinoamérica.

El registro formal de la comparecencia en el Senado es resultado de una coordinación entre EH Bildu y ERC, quienes han expresado en repetidas ocasiones su preocupación ante lo que consideran vulneración de la soberanía venezolana. Según reportó el medio, ambas formaciones destacan la importancia de que España adopte una posición clara sobre los hechos, reclamando explicaciones de manera pública y en sede parlamentaria.

En el texto presentado, la coalición plantea interrogantes acerca de la respuesta dada por el Ministerio que encabeza Albares, tanto a escala bilateral como ante organismos internacionales. Igualmente, el grupo parlamentario ha subrayado la necesidad de que el Gobierno valore el impacto que esta operación puede tener sobre la población venezolana y sobre las relaciones diplomáticas hispano-venezolanas, consignó el medio.

El episodio, marcado por la detención de los máximos representantes del Gobierno venezolano en su capital, ha suscitado reacciones en otros espacios institucionales de España, donde representantes de distintos partidos han iniciado debates sobre la orientación de la política exterior ante lo que Izquierdas por la Independencia denomina “agresiones” y su repercusión en la estabilidad regional.

En su argumentario dirigido a la Comisión de Asuntos Exteriores, EH Bildu y ERC han remarcado la urgencia de que estos hechos no permanezcan sin análisis institucional, tal como lo publica el medio. Por este motivo, insisten en que el ministro Albares debe remitir un informe completo que permita a los representantes públicos fiscalizar la información oficial y, si es el caso, revisar las políticas implementadas desde el Ministerio.

La plataforma Izquierdas por la Independencia ha reiterado que la convocatoria de Albares al Senado no responde únicamente a una demanda formal, sino a la preocupación de fondo por el respeto a la legalidad internacional y a los principios de no injerencia, según detalló el medio. Reclaman diálogo, transparencia y la garantía de que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo español se fundamentan en la defensa de los derechos de los Estados y de sus dirigentes, frente a intervenciones militares externas.

Frente a este escenario, la agenda del Senado queda condicionada por el trámite de la comparecencia y por las posiciones que asuman el resto de grupos parlamentarios en la Cámara Alta. Según consignó el medio, las consecuencias diplomáticas y políticas del operativo en Caracas continúan en el centro del debate institucional.

Temas Relacionados

EH BilduEstados UnidosVenezuelaJosé Manuel AlbaresSenadoCaracasAgresión diplomáticaGobierno venezolanoIzquierdas por la IndependenciaERCEUROPAPRESS

