Espana agencias

Los casos de gripe siguen descendiendo, pero la presión en los hospitales continúa

Madrid, 2 ene (EFE).- La gripe sigue remitiendo y ha bajado su incidencia en una semana a 239,2 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 40 % menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,9.

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana de Navidad -entre el 22 y el 28 de diciembre- refleja también un descenso del conjunto de los virus respiratorios (gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial) en Atención Primaria, donde la incidencia ha pasado de 837,9 la semana pasada a 573,6 esta semana.

Concretamente, se ha detectado una incidencia de covid-19 de 8 casos por cada 100.000 habitantes y de la gripe de 52,2 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 22,9 ingresos/100.000 habitantes por el conjunto de virus respiratorios, frente a los 22,8 de la semana pasada.

Por gripe, la tasa continúa estable en 9,9 ingresos/100.000 habitantes (9,6 la semana anterior). Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, con un ligero aumento de la incidencia de 55,4 a 62,3.

En los niños menores de un año los ingresos han subido en picado de 16,1 a 45,7. En los de 1 a 4 años, la incidencia se mantiene en el 15.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid-19 siguen en una tasa general de 0,4, aunque en bebés menores de 1 año se eleva a 5,8, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, se mantiene en el 3,1 como en la semana pasada. Los menores de 1 año son de nuevo los que más ingresos protagonizan, aunque la incidencia ha bajado del 83,7 al 68. EFE

