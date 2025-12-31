Maíllo compaginará la dirección federal de IU con el escaño que espera lograr como parlamentario de Por Andalucía

La experiencia previa de Antonio Maíllo en el Parlamento andaluz ha influido en su decisión de postularse de nuevo como parlamentario de Por Andalucía, apoyado en su convicción de que este ámbito institucional le resulta conocido y le aporta comodidad y motivación, según publicó Europa Press. A su vez, el actual coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha hecho pública su intención de mantener simultáneamente dicho cargo nacional, considerado por él como compatible con el escaño al que aspira en el Parlamento autonómico.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, Maíllo explicó que ha optado por concentrar sus esfuerzos políticos en Andalucía, región en la que ha desarrollado una parte relevante de su trayectoria y donde considera que puede aportar su experiencia en el contexto político actual. Maíllo subrayó que su decisión no implica el abandono de sus responsabilidades a nivel federal dentro de IU, ya que, en su opinión, ambas funciones pueden ejercerse de manera coordinada. Según expresó, la situación política contemporánea ha alterado las certezas tradicionales respecto a los “protocolos” o las reglas habituales sobre la composición de las candidaturas, permitiendo que los líderes políticos asuman representaciones en diferentes ámbitos conforme a su potencial utilidad colectiva.

En la conversación con Europa Press, Maíllo defendió que la utilidad de los dirigentes debe evaluarse atendiendo a las necesidades del colectivo político al que representan. Considera que, en este momento, su contribución principal puede darse en Andalucía, aunque reiteró que esto no convierte en imposible la gestión de una dirección federal. Resaltó que su posición puede facilitar la relación de Andalucía con el ámbito estatal, aportando mayor protagonismo y capacidad de interlocución en el contexto nacional.

El candidato de Por Andalucía argumentó que su doble función puede servir para fortalecer el vínculo entre la región y el resto del país, incidiendo en la importancia de que Andalucía ocupe un lugar destacado en el tablero político español, lo cual interpretó como positivo para el conjunto del Estado. Maíllo aseguró que su participación en el Parlamento andaluz, institución en la que ya ha ejercido anteriormente, le genera ilusión para liderar una nueva etapa política bajo la coalición Por Andalucía.

En relación con la situación interna de IU en la comunidad autónoma, Maíllo evaluó la evolución de la federación andaluza desde 2019, año en el que Toni Valero asumió la coordinación general tras su salida del cargo. El medio Europa Press detalló que Valero compatibiliza esa función con su escaño como diputado nacional por la provincia de Málaga, formando parte del grupo Sumar en el Congreso de los Diputados.

Según relató Maíllo a Europa Press, la federación andaluza de IU ha continuado operando en un contexto marcado por la inestabilidad, lo que atribuyó a la base territorial del partido, a su presencia sólida a nivel local y a la extensión de asambleas y cargos institucionales en los municipios. Para Maíllo, la capilaridad organizativa de IU en Andalucía ha resultado determinante para la supervivencia y cohesión interna del espacio político que representa. Apuntó que esta presencia permite a la formación mantener contacto directo con la sociedad, lo que interpreta como un elemento vital frente a las transformaciones impuestas por la digitalización y los cambios de rutina en la actividad política.

Según recogió Europa Press, Maíllo valoró que la estructura de IU Andalucía ha propiciado la presentación de iniciativas unitarias en el ámbito progresista representadas por la coalición Por Andalucía, al tiempo que ha garantizado la estabilidad del partido en un ciclo político caracterizado por “convulsiones”. Destacó además la importancia de que la política conserve su dimensión humana y de cercanía a los territorios, describiendo este rasgo como esencial para la estrategia electoral autonómica de Izquierda Unida.

Respecto al liderazgo de Toni Valero, Maíllo manifestó que su sucesor enfrentó desafíos “extremadamente difíciles”, aludiendo a la situación de pandemia de Covid-19, los procesos de confluencia política de varias fuerzas de izquierda tanto en Unidas Podemos como en Sumar, así como la adaptación al contexto generado por el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. En opinión de Maíllo, y según reportó Europa Press, Valero ha guiado a la federación andaluza con responsabilidad en este escenario complicado y ha afianzado su liderazgo al frente de IU Andalucía.

Finalmente, Maíllo insistió en Europa Press en que la combinación de cargos y responsabilidades responde a la nueva lógica del momento político, en el que la utilidad y la participación son elementos centrales para definir el papel de los dirigentes dentro de sus respectivas formaciones. Reiteró su disposición para liderar el proyecto político de Por Andalucía desde el Parlamento autonómico, integrando al mismo tiempo la dirección federal de Izquierda Unida.