El PP se prepara para cerrar la comisión del Senado sobre el CIS tras las comparecencias de Bolaños y Tezanos

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), manifestó durante su comparecencia ante la comisión del Senado que no recibió directrices del Gobierno en el desempeño de su cargo y atribuyó las críticas hacia su gestión a motivos políticos. En palabras recogidas por Europa Press, Tezanos sostuvo que su labor se desarrolla con total independencia y calificó las acusaciones y el cuestionamiento sobre el funcionamiento del CIS como parte de una "estrategia política", considerando que la controversia sobre el organismo es de naturaleza política, más que científica. Además, durante la sesión, Tezanos protagonizó un momento tenso al dirigir observaciones hacia el Partido Popular (PP) por el tono de la bancada durante el interrogatorio, al que calificó en varias ocasiones de "inquisitorio".

El Senado, en el que el PP mantiene una mayoría absoluta, evalúa la clausura de la comisión de investigación sobre la gestión del CIS, tras aproximadamente un año y medio de trabajo. Según informó Europa Press, este órgano parlamentario concluyó en diciembre las comparecencias clave, entre ellas la del ministro Félix Bolaños y la del presidente Tezanos. Fuentes del entorno del PP detallaron al medio que no se prevén más comparecencias y que la comisión concentrará sus esfuerzos, en las próximas semanas, en la redacción de las conclusiones finales sobre la gestión del organismo.

La comisión de investigación sobre el CIS inició su actividad en julio de 2024 y, a lo largo de su funcionamiento, recibió a un total de dieciocho comparecientes, según Europa Press. Además de Bolaños y Tezanos, la lista de intervinientes incluyó sociólogos, expertos que dirigieron la institución en el pasado, responsables de consultoras especializadas y profesores universitarios. El objetivo era examinar la labor realizada por Tezanos al frente del centro, en un contexto de polémicas y críticas respecto a la objetividad y metodología de los estudios sociológicos publicados por el CIS.

Durante el proceso, según Europa Press, Tezanos insistió en que nunca existió interferencia gubernamental alguna en la actividad del CIS bajo su responsabilidad. Subrayó ante los parlamentarios que la autonomía del centro permaneció intacta y defendió la validez de las investigaciones sociológicas desarrolladas. Frente a los cuestionamientos presentados por la bancada popular, Tezanos reiteró que la mayoría de las críticas hacia su gestión están motivadas por desacuerdos políticos y no por fundamentos científicos vinculados al quehacer del organismo.

La comisión permitió que figuras académicas y profesionales vinculadas a la práctica sociológica y la dirección de encuestas públicas aportaran perspectivas diversas sobre el funcionamiento del CIS, analizando tanto los procedimientos técnicos como la percepción pública de la institución durante el mandato de Tezanos. Según detalló Europa Press, los debates se centraron en la metodología aplicada por el CIS, la independencia del organismo y la fiabilidad de los resultados publicados.

Europa Press informó que la comisión del Senado se enfocará, a continuación, en la elaboración del informe de conclusiones, que recogerá lo aportado por los comparecientes en las distintas sesiones y servirá de base para las recomendaciones y valoraciones finales sobre la gestión del CIS, en particular la etapa encabezada por Tezanos. Las sesiones han evidenciado las diferencias entre los partidos, con el PP cuestionando con insistencia las prácticas del CIS y Tezanos defendiendo reiteradamente su independencia y profesionalidad.

El medio detalló que el cierre de la comisión marcará el final de una etapa prolongada de supervisión parlamentaria sobre la labor del CIS y su presidente. A lo largo del proceso, han quedado de manifiesto las tensiones entre representantes políticos y miembros de la institución, así como las acusaciones de parcialidad entre los implicados. Europa Press también consignó que, tras la finalización de la comisión y la publicación de las conclusiones, el debate sobre la legitimidad, la independencia y la objetividad del CIS podría trasladarse a otras instancias políticas o mediáticas, dependiendo de la valoración final que refleje el informe de la comisión.

El papel de los dieciocho comparecientes, incluidos especialistas ajenos al ámbito político, proporcionó un marco para el análisis de la actuación del CIS desde distintas ópticas. Según Europa Press, este recorrido permitió no solo focalizar el debate en torno a la figura de Tezanos, sino explorar las dinámicas internas y la influencia política percibida sobre las instituciones de investigación sociológica en España.