Illa lamenta la muerte de Edgar Morin, una de "las grandes voces intelectuales de Europa"

Barcelona, 30 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado este sábado la muerte a los 104 años del filósofo francés Edgar Morin, al que ha definido como una de "las grandes voces intelectuales de Europa".

Morin fue Premio Internacional de Cataluña en 1994 y ha sido uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI y creador de la teoría del pensamiento complejo.

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Considerado un humanista que transformó la sociología y la filosofía moderna, Morin se estudia en miles de universidades del mundo entero, especialmente en las latinoamericanas, con obras como El Método ('La Méthode', seis volúmenes, 1977-2004), un proyecto monumental que tardó casi 30 años en escribir en el que sienta las bases del pensamiento complejo conectando la física, la biología, la cibernética y la sociología.

En un mesaje en redes sociales, el presidente catalán ha subrayado que la muerte de Morin es la "pérdida de una de las grandes voces intelectuales de Europa".

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"Sus reflexiones sobre la complejidad del mundo, la convivencia y los grandes retos de nuestro tiempo, apostando siempre por el diálogo, continuarán inspirando generaciones", ha escrito Illa.

En este sentido, ha agregado que el filósofo desaparecido "deja un legado humanista y europeo inmenso". EFE