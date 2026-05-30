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Del asfalto a la naturaleza: los senderos azules, un refugio frente al calor extremo

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Madrid, 30 may (EFE).- ¿Cómo escapar del asfalto y del calor sin renunciar al verano? Inmersos en un episodio de temperaturas extraordinariamente altas, los senderos azules, con más de 1.200 kilómetros de rutas por España, se consolidan como una alternativa para refugiarse en la naturaleza, a través de caminos junto al mar, senderos fluviales, rutas termales y bosques ribereños.

En este temprano verano, se podrá disfrutar de 194 senderos , repartidos por 12 comunidades autónomas, 154 municipios, 24 provincias y una ciudad autónoma, que ponen en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico de España a través del programa Sendero Azul, impulsado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

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La red suma esta edición 45 nuevos itinerarios respecto al año pasado con un crecimiento "intenso" durante las últimas décadas, ya que en 2011 apenas contaba con una docena de recorridos, una evolución que refleja el auge del turismo de naturaleza, según datos de Adeac.

 Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Ciudad Autónoma de Melilla albergan estas rutas, siendo Galicia la comunidad con el mayor número de senderos (72) y Pontevedra la provincia líder en España, con 44.

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Para Pepe Palacios, presidente de Adeac, "nuestra vida, nuestra salud y nuestra educación están unidas al lugar donde vivimos". Se trata, ha afirma, de "una evidencia, no una opinión", que debería obligarnos a respetar, cuidar, conservar y recuperar nuestro entorno y nuestros senderos.

Debemos ser "inteligentes" y no destruir algo que nos da vida y nos protege, ha añadido Palacios, convencido de que "con la colaboración de todas las personas será más fácil".

Murcia es la segunda comunidad con mayor número de rutas (32), seguida de la Comunidad Valenciana (31) y Andalucía (20), Asturias y Cataluña (10), Extremadura (6), Baleares y Cantabria (3), Comunidad de Madrid, Canarias y Aragón (2)y Melilla (1).

En esta edición destacan los nuevos usos asociados al bienestar, ha explicado Palacios, que señala que tras el éxito del sendero del Balneario de Archena (Región de Murcia) este año se han incorporado a la red cinco nuevas rutas termales en Galicia.

También sobresale la ruta galardonada en Getafe (Madrid) gracias a la colaboración de la Red de Ecoescuelas del municipio con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, una iniciativa que remarca el papel de la educación ambiental en la conservación del entorno.

Galicia vuelve a situarse como líder con 72 rutas y casi 500 kilómetros señalizados, impulsada por Pontevedra, con 44 caminos, seguida de A Coruña (15), Lugo (7) y Ourense (6); Entre las novedades destacan los senderos termales y de salud de Arnoia, Laias, Lobios, O Carballiño y Ribadavia.

La Región de Murcia se consolida en el segundo puesto con 32 rutas incorporando este año nuevos recorridos como el Sendero del Arroz, en Calasparra; el Paseo Ribereño de Cieza; el Monte Arabí de Yecla o el Paseo Fluvial del río Segura en Murcia.

La Comunidad Valenciana alcanza los 31 senderos y supera los 115 kilómetros señalizados. Alicante lidera con 11 rutas en municipios como Benidorm, Altea, Dénia, Calp o L’Alfàs del Pi; Castellón suma 10 itinerarios ligados a humedales y playas; y Valencia otros 10 senderos entre Cullera, Gandía, Sagunto o El Saler.

Andalucía cuenta con 20 itinerarios distribuidos entre Cádiz (8), Huelva (6), Málaga (4), Almería (1) y Granada (1). Destacan rutas costeras como el Sendero del Acantilado, en Barbate; la Senda Litoral de Mijas; el Sendero Pico del Cielo, en Nerja; o el Corredor Verde Costa Ballena, una de las nuevas incorporaciones de este año.

Asturias alcanza 10 rutas reforzando sus caminos costeros y fluviales como la Senda Costera Castello-Porcía, el Sendero de la Pistola o la Senda Fluvial Río Linares; Cataluña también suma 10 senderos entre Tarragona, Girona y Barcelona, donde destacan las nuevas rutas botánicas y dunares de Castelldefels.

Extremadura aporta seis rutas con más de 160 kilómetros entre ellas la Vía Verde Mina La Jayona, la Ruta de la Plata o la Vía Verde de Monfragüe, mientras que Aragón entra por primera vez en la red con dos senderos fluviales en Teruel.

Cantabria cuenta con tres senderos en Arnuero y Noja; Baleares suma tres rutas en Muro, Palma y Santa Margalida; Canarias mantiene dos itinerarios en Tenerife y La Palma y Madrid alcanza dos senderos con la incorporación de las Lagunas de Horna, en Getafe, junto al Camino Viejo de Las Matas, en Las Rozas.

Melilla se incorpora este año a la red nacional con el Sendero del Mar. EFE

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EFE

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