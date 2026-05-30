Una regata reúne en Santander a supervivientes de cáncer de mama de varias comunidades

Santander, 30 may (EFE).- Una regata de la modalidad 'Dragon Boat' ha reunido este sábado en Santander a diez equipos formados por supervivientes de cáncer de mama para reivindicar el deporte como terapia para esta enfermedad, tanto física como psicológica.

La competición deportiva, bajo el nombre 'Dragon Boat Breast Cancer Survivors (BCS)', se ha celebrado en la explanada de Gamazo, desde las 9.00 horas, en una jornada que incluye una comida popular, actividades culturales y propuestas de sensibilización ambiental, según explica a EFE la presidenta de la Asociación Cantabria en Rosa, Marga Tagle.

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El 'Dragon Boat' es una modalidad de remo de origen milenario procedente de China que se practica en embarcaciones largas y estrechas decoradas con cabeza y cola de dragón, tripuladas por equipos sincronizados al ritmo de un tambor.

Este deporte favorece la recuperación física tras el cáncer de mama, mejora la capacidad cardiovascular y contribuye al bienestar emocional, al tiempo que refuerza el apoyo mutuo y el trabajo en equipo entre las participantes, asegura Tagle.

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El evento ha reunido a equipos locales y nacionales, de Galicia, Asturias, Valladolid, País Vasco y remeras de Madrid que, aunque no tengan un equipo propio, han podido participar en un grupo mixto junto a deportistas de Cantabria.

Por las que ya no están

Además del remo, se ha podido disfrutar desde el comienzo de la jornada de sesiones de calentamiento con zumba, la exposición de uno de los barco dragón y un 'photocall'.

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El programa contó ayer, además, con la recepción de participantes, la reunión de capitanas y el sorteo de las regatas de hoy.

Mañana, domingo 31, se disputarán las semifinales y finales entre las 9.00 y las 12.00 horas, seguidas de la 'Ceremonia de las Flores', un acto homenaje a las deportistas "que ya no están", y la entrega de medallas y trofeos.

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Este año el lema de la competición es 'Un remo por un mar limpio', para reivindicar la sostenibilidad a través de acciones como la eliminación de plásticos de un solo uso, el empleo de materiales biodegradables y la promoción de la concienciación sobre la protección de los ecosistemas marinos.

Para Tagle, este festival es "mucho más que una competición deportiva", es "un motivo para reunirse" con otras personas que han padecido o padecen cáncer de mama, algo que es "muy duro" pero que, al compartirlo con otras personas, se puede "remar" hacia una vida activa, saludable y "llena de esperanza",

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Entre los principales objetivos de la iniciativa, destacan el fomento del deporte inclusivo y de la práctica del 'Dragon Boat' en la categoría 'BCS' como ejemplo de superación y resiliencia; resaltar la cultura y tradiciones cántabras como atractivo social y turístico; y promover la sostenibilidad.

Asimismo, el festival busca impulsar la economía local mediante la difusión de productos gastronómicos de la región, reforzar la identidad cultural a través de actividades folclóricas y sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección de los ecosistemas marinos.

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Además, rinde homenaje a Lola Echevarría, que falleció a causa de un cáncer de mama y fue quien ideó el concepto del festival. Aunque no llegó a verlo hecho realidad, hoy lleva su nombre. EFE

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