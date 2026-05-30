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El Córdoba defenderá su novena posición ante un Huesca ya descendido

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Córdoba/Huesca, 30 may (EFE).- El Córdoba despide este domingo la temporada con la visita a El Arcángel de un Huesca ya descendido en un partido en el que el objetivo local es amarrar la novena posición de la tabla que ahora tiene, aunque la cita estará marca por las bajas del conjunto andaluz.

El técnico de los blanquiverde, Iván Ania, afronta el cierre del curso sin su zaga habitual debido a las lesiones de Rubén Alves, Fomeyem y Xavi Sintes y la sanción de Álex Martín, viéndose obligado a reconvertir a otros futbolistas o a dar la alternativa a los canteranos para armar un once de garantías frente al cuadro aragonés.

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Pese a medirse a un rival que se presenta con el descenso de categoría ya consumado, el preparador asturiano ha reclamado a sus jugadores que mantengan el rigor competitivo y la profesionalidad para alcanzar los 63 puntos en la clasificación.

La idea es ofrecer una última victoria a la afición que le asegure esa novena plaza, que le permita superar los 32 puntos cosechados como local el año pasado y que suponga la tercera mejor puntuación histórica del equipo en Segunda División.

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El factor histórico añade complejidad a la cita al encadenar el cuadro cordobés tres derrotas seguidas ante los oscenses en tierras andaluzas, donde no les ganan desde el curso 2011/12, aunque el rival llega muy mermado tras certificar su descenso a Primera Federación y acumular un solo triunfo en las últimas quince jornadas.

Por parte visitante, el partido servirá de despedida para la mayor parte de los jugadores de la plantilla ya que no van a continuar la próxima temporada que disputará el equipo en Primera Federación, por lo que la alineación y el sistema de juego será tal vez muy diferente a la de las anteriores jornadas cuando tanto se jugaba el equipo azulgrana, y que no supo conseguir darle la vuelta a la clasificación.

También será el partido de despedida del entrenador, José Luis Oltra, quien tras once jornadas no consiguió revertir la delicada situación que atravesaba la plantilla y que finalmente ha dado con el descenso de categoría del Huesca, con tan sólo un partido ganado.

El Huesca viaja con varias bajas por lesión como Sielva, Abad y Aznar, y por sanción como Pulido, por lo que probablemente el técnico dará salida a los jugadores que no han tenido minutos desde su llegada y presentará una alineación con cambios en todas las líneas de juego, incluida la portería, ya que Juan Pérez no ha jugado ni disputado ningún minuto en la presente temporada.

- Alineaciones probables:

Córdoba: Iker Álvarez; Jacobo, Isma Ruiz, Alcedo, Vilarrasa; Requena, Pedro Ortiz; Carracedo, Guardiola, Kevin Medina; y Adri Fuentes.

Huesca: Juan Pérez; Mier, Carrillo, Piña, Liberto; Ojeda, Seoane, Portillo; Laquintana, Enol y Cantero.

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

Hora: 21:00. EFE

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ajc/agr/mp/mrl/fc

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