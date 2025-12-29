El Tribunal de Cuentas alerta de "la situación financiera" de Casa Árabe y afea a Exteriores su falta de y supervisión

La sede de Casa Árabe en Madrid enfrenta problemas estructurales notables que, si requieren intervenciones urgentes, podrían agotar por completo el remanente de tesorería en el año 2026. Según detalló Europa Press a partir del informe de fiscalización publicado por el Tribunal de Cuentas, la entidad pública dedicada a la diplomacia entre España y el mundo árabe presenta desafíos financieros y organizativos que comprometen su sostenibilidad y funcionamiento a corto y medio plazo.

El informe del órgano fiscalizador destaca una situación financiera crítica como resultado de déficits continuos casi equivalentes a 1 millón de euros por año en las cuentas del consorcio. El documento advierte que la viabilidad de Casa Árabe, cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, se encuentra en entredicho, señalando que los resultados negativos recurrentes han sido compensados hasta ahora por el remanente financiero disponible. Europa Press reportó que solamente en 2023 y 2024 los gastos ordinarios en la gestión ascendieron a 3,2 millones y 3,3 millones de euros, respectivamente.

Entre las deficiencias identificadas figuran graves problemas en la infraestructura de la sede madrileña, como daños en el tejado, cubiertas, presencia de humedades y fallos en el sistema de climatización. De acuerdo con Europa Press, el informe sostiene que estos desperfectos técnicos implicarían un gasto considerable que pondría en riesgo la liquidez remanente de la institución antes de 2027 si no se toman medidas.

El Tribunal de Cuentas también resalta insuficiencias en el control interno y la estructura organizativa de la entidad. Según publicó Europa Press, la Casa Árabe carece de un sistema integral y estructurado de control interno, condiciones que han derivado en fallos en la organización de la plantilla, documentación y manuales vinculados a la gestión económico-financiera, así como en el propio archivo documental y en la definición de procesos internos.

Además, el documento subraya que la planificación por objetivos no cumple los requisitos legales exigidos, lo que impide ejercer un adecuado control de eficacia sobre las actividades de Casa Árabe. No existen datos claros respecto al nivel de cumplimiento de las metas ni su conexión directa con los fines fundacionales del consorcio, conformado desde 2006 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Córdoba y Madrid, según la información de Europa Press.

Otra de las deficiencias expuestas involucra la ausencia de un instrumento formal que especifique la relación de puestos de trabajo, así como la carencia de protocolos definidos para cubrir vacantes y seleccionar personal, lo que ha producido irregularidades y complicaciones en la cobertura de cargos. Estos vacíos han derivado en problemas operativos y una gestión de recursos humanos sin los controles ni la transparencia adecuados, recoge Europa Press.

Frente a este panorama, el Tribunal de Cuentas formula una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como al propio consorcio gestor. Al ministerio, en calidad de principal financiador y supervisor, le solicita un estudio de viabilidad exhaustivo que analice la pertinencia y resultados de todas las actividades desarrolladas por Casa Árabe, así como la necesidad de mantener su existencia en el contexto de la diplomacia pública. Este análisis debería contemplar tanto los datos del propio ministerio como los informes que puedan aportar las administraciones consorciadas, que, según la información publicada por Europa Press, deben ser revisados por el Consejo Rector para tomar decisiones sobre el futuro de la entidad.

Respecto al propio consorcio, el informe recomienda implementar manuales en las diversas áreas de gestión económica y fortalecer el sistema de gestión y archivo documental, así como elaborar un catálogo completo de puestos con definición de funciones, requisitos de cualificación y retribuciones. Para abordar las dificultades de financiación, el Tribunal recomienda incrementar la búsqueda de patrocinios y colaboraciones, especialmente con instituciones del mundo árabe, tales como legaciones diplomáticas, empresas y entidades culturales o comerciales que se benefician directa o indirectamente de la actividad del consorcio, según recogió Europa Press.

Por otra parte, el informe fiscalizador, citado por Europa Press, señala que desde febrero, con la llegada de Miguel Moro como director, la dirección ha mostrado disposición para afrontar varias de las deficiencias detectadas, aunque recalca que el impulso y la asunción de las reformas también corresponden de manera destacada a las administraciones integrantes del consorcio y al Ministerio de adscripción responsable de la supervisión.

El análisis del Tribunal de Cuentas pone el foco en la urgencia de acometer reformas estructurales tanto en las instalaciones físicas como en la gobernanza y gestión interna, advirtiendo de las consecuencias que tendría no adoptar medidas correctivas inmediatas. Europa Press detalló que, de no corregirse los actuales fallos de control interno, recursos humanos y financiación, la continuidad de Casa Árabe como herramienta de diplomacia pública estaría en serio riesgo, situación que cuestiona el impacto real que ha tenido hasta ahora en la función de participación en la diplomacia para la que fue concebida.