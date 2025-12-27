Libertad provisional para el detenido tras el fallecimiento de su madre en Infiesto (Asturias)

La autopsia efectuada a la mujer de Infiesto, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su vivienda durante la Navidad, arrojó que la causa de muerte fue natural, aunque la investigación judicial permanece abierta en Asturias. Según Europa Press, la hija de la fallecida, de edad avanzada, fue encontrada el día de Navidad y presentaba signos de abandono al momento del hallazgo. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo sigue adelante con la investigación para esclarecer completamente los hechos, según confirmaron fuentes de la Benemérita al citado medio de comunicación.

El Ministerio Fiscal no solicitó prisión preventiva para el hijo de la mujer, detenido como presunto responsable de un delito de abandono de las obligaciones familiares y de atentado contra agentes de la autoridad. De acuerdo con información ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la jueza del Tribunal de Instancia de Cangas de Onís, actuando como responsable del de Piloña, dictó el sábado libertad provisional para el detenido, bajo la condición de que comparezca ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Según publicó Europa Press, las diligencias judiciales se iniciaron en un primer momento por supuestos delitos de maltrato doméstico y atentado a personal sanitario, aunque por ahora el informe preliminar de la autopsia, realizado en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, no permite vincular de manera directa el fallecimiento de la anciana con algún tipo de maltrato. Las conclusiones forenses señalan que la muerte obedece a causas naturales, circunstancia que no ha dado por concluida la investigación, la cual continúa a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

El hijo de la fallecida fue arrestado por la Guardia Civil después de que se mostrara violento con los servicios sanitarios en el centro de salud de Infiesto. Esta conducta dio lugar a la imputación de un delito de atentado contra agente de la autoridad, concretamente al personal sanitario que intervino. Además, el caso incluye la acusación de abandono de los deberes familiares, conforme confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.

Fuentes de la Benemérita indicaron a Europa Press que el cuerpo de la mujer fue encontrado en un estado de desatención, lo que propició la participación de un médico forense y la activación de los protocolos pertinentes para este tipo de situaciones. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo llevó a cabo la inspección ocular de la vivienda, en búsqueda de pruebas que contribuyan a precisar las circunstancias de la muerte y las condiciones en las que vivía la anciana.

Desde la apertura de la investigación, el Ministerio Fiscal y la jueza encargada del caso han tomado en cuenta tanto los resultados del examen forense como los testimonios y pruebas recabados por la Policía Judicial. Europa Press detalló que, pese a la actual libertad provisional del hijo, la causa sigue en curso, pendiente de nuevos estudios forenses y de las diligencias que pueda ordenar la autoridad judicial.

La situación procesal del detenido podría modificarse si surgen nuevos indicios durante el avance de la investigación. Por ahora, y según Europa Press, el tribunal ha condicionado su libertad a la comparecencia periódica ante la justicia, mientras permanecen abiertas las pesquisas que permitan esclarecer los hechos y confirmar si hubo actuaciones ilícitas por parte del entorno familiar o del personal que atendió a la víctima en sus últimos días.