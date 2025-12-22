Espana agencias

La jueza de la dana pregunta a la Abogacía si la Generalitat pidió dictamen sobre medidas a adoptar ante la emergencia

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana, que dejó 230 víctimas mortales, pide a la Abogacía de la Generalitat que informe de si el 29 de octubre de 2024 altos cargos del gobierno autonómico se interesaron por "alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adoptar" ante la emergencia.

Así figura en uno de los autos dictados este lunes por la magistrada, en el que, en contestación a escritos presentados por las acusaciones que ejercen Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Compromís, ordena requerir a la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana para que informe sobre "las consultas verbales o escritas que se evacuaron por altos cargos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior, o de Medio Ambiente, o de Presidencia" con indicación de su "objeto" y de "las respuestas emitidas".

Igualmente, la instructora requiere al mismo organismo para que informe si la Abogacía de la Generalitat fue emplazada el 29-O por el entonces secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, para que emitiera "alguna valoración jurídica, intervención o dictamen en relación con las medidas a adoptar relativas a los episodios de la dana de ese mismo día".

LLAMADAS DESVIADAS A EUSKADI

En la otra resolución, igualmente facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), acuerda, tras la petición de ACPV, solicitar a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno vasco que presente un informe sobre las llamadas recibidas en el teléfono 112 de Euskadi por derivación del 112 Comunitat Valenciana el día de la barrancada, así como la conservación de las grabaciones de esas llamadas para su futura incorporación al procedimiento, previo consentimiento de las personas implicadas.

En este auto, la jueza instructora rechaza otras diligencias solicitadas por esta parte relativas a una llamada telefónica y un mensaje de Whatsapp entre el lehendakari y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, pues esos contactos --explica-- se produjeron "fuera del momento temporal en que habían de adoptarse decisiones para salvaguardar a la población".

