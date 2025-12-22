Espana agencias

En libertad con medidas la detenida por intentar matar a su expareja con un cuchillo en Lleida

La magistrada del juzgado de guardia de Lleida ha acordado este lunes libertad con medidas para la joven detenida este domingo de madrugada por intentar matar a su expareja con un cuchillo en Lleida.

La jueza prohibido la comunicación de la mujer con su expareja y también ha acordado una orden de alejamiento, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Los hechos sucedieron la madrugada de este domingo, cuando la joven de 19 años fue detenida por la Guàrdia Urbana (GUB) tras intentar matar a su expareja apuñalándola en el cuello, que resultó herida leve ya que su abrigo la protegió de gran parte de los ataques.

Según avanzó 'El Segre' y confirman fuentes municipales, un vigilante de seguridad alertó a la policía local sobre las 01.25 horas de que se estaba produciendo una pelea entre una joven y un chico a la altura del número 7 de la calle Bonaire.

Tras su arresto, los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación, y la causa está abierta por los delitos de lesiones y amenazas.

