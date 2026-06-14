Los bomberos dan por controlado el incendio forestal de Sanaüja (Lleida)

Barcelona, 14 jun (EFE).- El incendio que comenzó este sábado en una zona de vegetación agrícola en Sanaüja (Lleida) para luego extenderse con intensidad por una masa forestal está controlado, han informado los Bomberos de la Generalitat.

Efectivos de este cuerpo, que han controlado el fuego durante la noche, siguen trabajando este domingo con 15 dotaciones terrestres para realizar tareas de vigilancia y repasar el perímetro del incendio, que ha quemado unas 48 hectáreas, según un primer balance del Cuerpo de los Agentes Rurales.

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El fuego comenzó sobre las 13:00 horas del sábado en un pajar de un campo de cultivo en Sanaüja, una zona del interior de Cataluña que está en alerta por elevadas temperaturas.

Los Agentes Rurales han lanzado este domingo un aviso rojo por peligro muy alto de incendio forestal en 30 municipios de las comarcas del Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès y Terra Alta, en el interior de Cataluña. EFE

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