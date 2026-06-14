Aday Mara y Sergio de Larrea, en la lista de entradas adelantadas al 'draft' de la NBA

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El aragonés Aday Mara y el vallisoletano Sergio de Larrea están en la lista de entradas adelantadas al 'draft' de la NBA que se celebrará el 23 y el 24 de junio, según publicó la propia organización.

Los jugadores que no tienen la edad límite para ser elegidos por las franquicias de la NBA deben apuntarse a esta lista de entradas tempranas, de la que tenían hasta este sábado para borrarse, algo que no han hecho ninguno de los dos españoles.

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En el caso de Mara, de abril de 2005, es uno de los 71 jugadores que acudirán al 'draft' tras haber disputado la última campaña en la liga universitaria de Estados Unidos. El exjugador del Casademont Zaragoza lo hizo con Michigan Wolverines, equipo con el que se convirtió en el primer español en conquistar el campeonato.

Mara es uno de los pocos invitados a estar el día del 'draft' en la 'green room' (habitación verde), un espacio reservado a los jugadores que apuntan a las primeras posiciones. Las últimas previsiones le sitúan en una posición cercana a la séptima.

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Por su parte, De Larrea, de diciembre de 2005, base del Valencia Basket, está en la lista de once jugadores que no tienen la edad para ser elegibles pero que han decidido optar a serlo y que esta campaña han jugado fuera de Estados Unidos. Además de De Larrea, en esta lista también está Bassala Bagayoko, jugador del Bilbao Basket.

Junto a Aday Mara y a Sergio de Larrea, al que sitúan como una de las últimas elecciones de la primera ronda del 'draft', también aparece un tercer español entre los candidatos. Se trata de Baba Miller, mallorquín de febrero de 2004 y formado en la cantera del Real Madrid. El interior está en el tope de edad para ser elegido por lo que no debe inscribirse en ninguna lista previa. EFE.

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