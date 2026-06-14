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Marlaska, a examen del Congreso en pleno caso Leire, tras la muerte de agentes antidroga y la patada a una profesora

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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se someterá el próximo miércoles al examen parlamentario de la oposición en el Congreso en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles antidroga en la costa de Huelva y la reciente patada que un antidistubios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia.

De entrada, en la sesión de control, el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigirá una pregunta genérica a Marlaska cuestionando que aún siga siendo ministro, mientras que su compañera y portavoz de Interior del partido, Ana Belén Vázquez, le pedirá que se pronuncie sobre si está "del lado de la ley o del lado del Gobierno".

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De su lado, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, le interpelará sobre "las consecuencias que tiene en democracia" la agresión de un policía nacional a una profesora que se manifestaba en Valencia el pasado 31 de mayo en apoyo a la huelga educativa.

Tras las preguntas, y atendiendo formalmente una petición del PP, Marlaska detallará ante el Pleno del Congreso las circunstancias por las que fallecieron recientemente dos guardias civiles y otros dos resultaron heridos durante la persecución de una narcolancha en las costas de Huelva.

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REFORZAR LA SEGURIDAD DE LOS GUARDIAS CIVILES

También hablará sobre las actuaciones que está llevando a cabo su departamento, el estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico.

Pero, con todo, es más que probable que de nuevo la oposición aproveche para seguir cargando contra el ministro y pidiéndole explicaciones sobre su grado de conocimiento sobre las maniobras de Leire Díez para tratar de frenar las investigaciones judiciales y policiales del Gobierno y el PSOE, los contactos de ésta con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la supuesta protección que el Ministerio del Interior le brindó durante un tiempo.

Y que ERC, Compromís y BNG, socios del Gobierno, le insistan con el asunto de la "agresión" a la profesora de Valencia teniendo en cuenta que los tres partidos unieron sus fuerzas nada más conocerse las imágenes de lo sucedido para pedir su comparecencia en la Cámara Baja.

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EuropaPress

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