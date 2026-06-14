17 personas, entre ellas varios menores, resultan heridas tras volcar un tren turístico en Cártama (Málaga)

Vagón volcado en Cártama, Málaga. (Diputación de Málaga)

Nueve adultos y nueve menores de edad, de entre 5 y 17 años años, han resultado heridos al volcar un tren turístico en el que se desplazaban unas 30 personas en la localidad malagueña de Cártama, según informaba el Ayuntamiento a través de sus redes sociales el sábado por la noche.

Horas después la Agencia de Emergencias de Andalucía ha rebajado la cifra a 17 afectados, sin especificar sus edades. Sí detallan que cuatro de ellos tuvieron que ser evacuados a un centro hospitalario y entre ellos se encontraban tres menores. No obstante, según detallaba el consistorio, no hay heridos de gravedad.

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El siniestro tuvo lugar en la calle Santo Cristo a las 21:30 horas, cuando el 112 recibió varias llamadas que alertaban de que uno de los vagones de un tren turístico había volcado al girar en un cruce y de que había personas heridas.

Vagón volcado en Cártama, Málaga. (X/Ayuntamiento de Cártama)

Hasta la zona se desplazó una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín, que colaboraron en los primeros auxilios de los heridos y en la estabilización del vagón volcado. Por el momento, se desconocen las posibles causas del siniestro.

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