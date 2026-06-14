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Los donantes de sangre en España bajan por tercer año consecutivo: más de un millón de personas colaboraron en 2025

Las cifras del Ministerio de Sanidad muestran una tendencia descendente en las donaciones de sangre en España

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Las cifras del Ministerio de Sanidad muestran una tendencia descendente en las donaciones de sangre en España. (Europa Press)
Las cifras del Ministerio de Sanidad muestran una tendencia descendente en las donaciones de sangre en España. (Europa Press)

En 2025, más de un millón de personas donaron sangre en España. Este acto solidario permitió realizar 1.662.035 donaciones de sangre y sus componentes, una cifra esencial para garantizar la atención sanitaria en el país, pero que va en descenso desde el 2022.

Los datos publicados este domingo, el Día Mundial del Donante de Sangre, por Sanidad revelan una nueva bajada en las donaciones de sangre. En total, 1.070.169 españoles donaron sangre en 2025, de los que el 16,61% (177.880) lo hicieron por primera vez ese año. En 2024, fueron 1.100.771 ciudadanos, en 2023 lo hicieron 1.122.239 personas y, en 2022, último año de subida, donaron 1.145.886 españoles. En estos tres años, el número de donantes se ha reducido en 75.717 personas.

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La cifra obtenida en 2025, sin embargo, ha sido suficiente para atender la demanda de la red hospitalaria, según el Ministerio de Sanidad, que destaca que el país es autosuficiente en componentes sanguíneos destinados a transfusión desde hace décadas.

Aumentan los litros de plasma

La nueva caída de 2025 se comienza con un incremento de la disponibilidad de plasma, un componente esencial para la elaboración de medicamentos derivados del plasma utilizados en el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas. Ese año, se obtuvieron 478.229 litros de plasma, un 1,32% más que en el 2024. De ellos, 67.551 litros procedieron de plasmaféresis, una técnica específica para obtener este componente sanguíneo.

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“Aunque la disponibilidad de plasma ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, sigue siendo necesario reforzar la captación de donantes para avanzar hacia una suficiencia adecuada”, valora Sanidad en un comunicado. Incrementar la disponibilidad de plasma reduce la dependencia de terceros países y refuerza la capacidad del sistema sanitario español.

Extremadura y Castilla y León, las comunidades que más donan

El número de donaciones efectuadas fue de 1.662.035, de las cuales, 138.839 correspondieron a donaciones mediante aféresis, y de estas últimas, el 78,01% se trataron de plasmaféresis. De media, cada ciudadano donó 1,55 veces en el año, con un índice medio de 33,96 donaciones por cada 1.000 habitantes a nivel nacional.

Por regiones, son Castilla y León y Extremadura las que más donaciones de sangre han hecho, con una tasa de 45,25 y 47,13 donaciones por 1.000 habitantes. Le siguen Galicia (38,82 donaciones por cada 1.000 habitantes), Principado de Asturias (37,89), Cantabria (37,70) y Castilla-La Mancha (37,39).

Donaciones por cada 1.000 habitantes, según la comunidad autónoma. (Infobae)
Donaciones por cada 1.000 habitantes, según la comunidad autónoma. (Infobae)

En el lado contrario, serían La Rioja (26,94) y Canarias (26,27) las comunidades que menos sangre donan por cada millar de habitantes, superadas por Región de Murcia (29,40), Islas Baleares (29,42) y Andalucía (31,43).

En España, la donación de sangre es voluntaria, altruista y no remunerada. Con motivo del 22º aniversario del Día Mundial del Donante de Sangre, el Ministerio de Sanidad ha expresado su agradecimiento “a todas las personas donantes por su gesto solidario y altruista”, al tiempo que anima a la ciudadanía en buen estado de salud a participar. “Cada donación representa un gesto de humanidad, cuidado y solidaridad hacia quienes necesitan una transfusión o un tratamiento derivado del plasma para seguir adelante”, concluye.

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