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Un agente herido tras el lanzamiento de botellas contra ertzainas en Etxebarri (Bizkaia)

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Bilbao, 14 jun (EFE).- Un agente de la Ertzaintza ha resultado herido en la frente y en una ceja tras el lanzamiento de botellas contra agentes de este cuerpo durante las fiestas de San Antonio de Etxebarri (Bizkaia), según ha informado el sindicato policial Esan.

En un comunicado, Esan ha expresado su "más absoluta condena" ante la agresión sufrida por este agente, que ha precisado atención sanitaria por las lesiones sufridas.

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Los hechos se registraron anoche durante las fiestas de Etxebarri, donde "lanzaron botellas contra los agentes que intervenían para garantizar la seguridad ciudadana", ha explicado el sindicato.

Para Esan, "no estamos ante una simple gamberrada". Según ha señalado, "lanzar botellas contra la Ertzaintza es una agresión directa contra quienes velan por la seguridad de toda la ciudadanía".

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El sindicato ha puesto de manifiesto que "este tipo de comportamientos son intolerables, ponen en riesgo la integridad física de los agentes y generan situaciones de grave peligro para todas las personas presentes".

Esan ha transmitido su apoyo y solidaridad al ertzaina herido y ha exigido la condena "pública, clara y sin matices" de lo ocurrido por parte de todas las instituciones, representantes políticos y agentes sociales.

Según ha indicado, "ninguna agresión a un ertzaina tiene cabida en una sociedad democrática" y "quien agrede a la Ertzaintza, agrede a quienes trabajan para proteger a toda la ciudadanía". EFE

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