Cataluña pide que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a falsos autónomos

La Generalitat ha pedido que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a 'riders' como falsos autónomos y evadir dinero de la Seguridad Social, han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo y ha avanzado 'El Periódico' este lunes.
El Ministerio de Trabajo está estudiando si insta a la Fiscalía a activar la vía penal contra la plataforma y el Govern señala que esta denuncia debe hacerse lo antes posible.
De este modo, la empresa estadounidense estaría obligada a operar con el mismo modelo que tiene Glovo, que actualmente aúna a repartidores subcontratados y otros dados de alta como autónomos.
Últimas Noticias
Condenan al acusado de insultar y vejar a una mujer transexual que fue a una misa de Falange en Almería
Tras un fallo de la Audiencia Provincial de Almería se impuso casi un año de prisión, multa y cinco años de inhabilitación a un hombre responsable de un delito de odio contra una asistente de un acto religioso en 2022
Cultura abre la puerta a la entrega a Cataluña de documentos de archivos estatales en aplicación de la ley
El Gobierno mantiene contacto con la Generalitat para evaluar el traslado de archivos estatales sobre la represión franquista, decisión sujeta a estudios técnicos y coordinación institucional mientras continúa la digitalización y restauración de fondos históricos en Cataluña
Sánchez elige a Elma Saiz nueva Portavoz, la ministra de los "22 millones de ocupados" y pasado en Navarra
Rufián carga contra Sánchez por "ignorar" la derrota en Extremadura: "No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro"
El PSOE felicita a Elma Saiz y a Milagros Tolón por sus nuevos cargos en el Gobierno
MÁS NOTICIAS