Cataluña pide que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a falsos autónomos

La Generalitat ha pedido que la Fiscalía investigue a Uber por presuntamente emplear a 'riders' como falsos autónomos y evadir dinero de la Seguridad Social, han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo y ha avanzado 'El Periódico' este lunes.

El Ministerio de Trabajo está estudiando si insta a la Fiscalía a activar la vía penal contra la plataforma y el Govern señala que esta denuncia debe hacerse lo antes posible.

De este modo, la empresa estadounidense estaría obligada a operar con el mismo modelo que tiene Glovo, que actualmente aúna a repartidores subcontratados y otros dados de alta como autónomos.