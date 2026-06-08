Sam Reid encarna al icónico vampiro Lestat de Anne Rice: "Lo único que quiere es amor"

Madrid, 8 jun (EFE).- El universo inmortal de Anne Rice regresa a la pequeña pantalla con 'El vampiro Lestat', un icono de la literatura gótica al que da vida Sam Reid como una estrella de rock sobrenatural en esta adaptación de la novela, que mantiene la esencia de los libros e indaga sobre la identidad oculta de este personaje, narcisista y cruel, que "lo único que quiere es amor".

"El ego desmesurado es una actuación. Todo lo que hace es una actuación", señala el actor australiano a EFE en una entrevista, con motivo del estreno de la tercera temporada televisiva de la saga de 'Crónicas vampíricas', que llega a AMC + el 8 de junio en España, al día siguiente de su estreno en EEUU.

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Tras la adaptación cinematográfica de 'Entevista con el vampiro' en 1994, que protagonizaron Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, en 2022 se estrenó una nueva adaptación en formato de serie, con Louis du Pointedu Lac interpretado por Jacob Anderson ('Juego de Tronos') y Lestat de Lioncourt por Sam Reid ('The Newsreader', 'Lambs of God'), que contó con dos temporadas.

En esta tercera entrega de la ficción, resentido por la representación superficial de villano que hace Louis sobre él en el bestseller 'Entrevista con el vampiro', Lestat quiere contar su verdadera historia, reconvertido en una estrella de rock, que emprende una gira por múltiples ciudades seguido por una horda de fans.

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Reid cree que el aparente ego desmedido de Lestat es una interpretación construida por el propio personaje en la búsqueda de su identidad, que se vio interrumpida con su transformación en un "ser sobrenatural, un ser todopoderoso".

"Es una máscara", considera, al tiempo que revela que la serie indaga continuamente "para intentar descubrir quién es realmente este tipo".

Pese a su personalidad exuberante y su narcisismo, Lestat "quiere ser amado", según Reid, y aunque cree que "siente que merece ser adorado, eso es solo la superficie y debajo, es solo amor". "Lo único que quiere es amor", opina.

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El actor considera que el público entenderá mejor a Lestat esta temporada, al ofrecer "más contexto sobre este personaje y sobre este hombre que ha vivido una vida realmente obscena".

Para Reid, que su personaje haya vivido más de dos siglos y medio "es un excelente punto de partida" para ponerse en su piel, por la gran cantidad de influencias y experiencias que ha acumulado a lo largo de su existencia.

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"El hecho de que sea dueño de su vida significa que puedes crear una especie de amalgama extraña de una persona que ha tenido diferentes momentos en su vida que lo han influenciado", sostiene.

Aunque la adaptación televisiva ha tenido muchos cambios con respecto a la novela de Anne Rice publicada 1985, Reid asegura que se han esforzado por mantenerse "fieles a la esencia de los libros, a la emoción que subyace en ellos".

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"Aunque hemos trasladado ciertas escenas del pasado a una línea temporal moderna, o incluso solo el hilo conductor de un capítulo en particular, está presente. Y han hecho un trabajo extraordinario adaptando un libro casi imposible de adaptar", señala el actor australiano.

Reid cree que a Anne Rice, fallecida en 2021, le hubiera gustado esta adaptación a su novela, aunque está convencido de que habría tenido muchas notas que le hubiera encantado recibir.

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El intérprete afirma que siempre tuvo de referencia los libros de la escritora estadounidense para interpretar su papel, un "increíble catálogo y enciclopedia" de los que nutrirse, y a los que siempre volvía como si fuera su "esquema principal" de trabajo, para luego completarlo con el trabajo de los creadores de la serie, Rolin Jones y Hannah Moscovitch.

Con la reconversión de Lestat como estrella de rock, a Reid le hizo sentirse más identificado "porque es un artista" como él.

"Es un actor. Siempre está actuando, así que, en cierto modo, estaba actuando como una estrella de rock. No sé si él se considera una estrella, pero actúa, así que para mí fue bastante fácil conectar con eso porque yo también actúo, hasta cierto punto", explica.

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El actor interpreta, sin playback, los temas originales creados por Daniel Hart para esta ficción, y hasta ha ofrecido un concierto en el Bacon Teatre de Nueva York el pasado 2 de junio, en el que los fans más afortunados han podido disfrutar del vampiro Lestat actuando en directo. EFE

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