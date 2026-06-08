Gran expectación en el Congreso ante la visita del papa León XIV

Madrid, 8 jun (EFE).- El Congreso vive desde primera hora de la mañana de este lunes una gran expectación ante la visita del papa León XIV, uno de los actos más relevantes de la agenda de su viaje oficial a España que inició el sábado en Madrid y que le llevará también a Barcelona y Canarias.

A tres horas de la llegada del sumo pontífice al Palacio de la Carrera de San Jerónimo se ultiman ya los detalles finales para la que será la primera intervención de un papa ante las Cortes españolas en una sesión solemne de ambas cámaras.

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León XIV acude a esta sesión plenaria conjunta del Congreso y el Senado en su condición de jefe de Estado del Vaticano, por lo que será recibido con el mismo protocolo que el resto de mandatarios de otros países.

Acudirán al acto los líderes de casi todos los partidos políticos, diputados, senadores, presidentes autonómicos y expresidentes del Gobierno y del Congreso y el Senado, así como representantes de las máximas autoridades del Estado, entre ellas las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y la fiscal general del Estado.

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En los alrededores de la Cámara Baja hay una gran presencia policial, con la calles aledañas cortadas ya al tráfico de vehículos, y a las puertas del edificio se registran largas colas de periodistas para acreditarse.

La masiva presencia de informadores ha obligado a habilitar zonas de prensa que se añaden a las habituales debido a que estas no eran suficientes para atender la demanda de los medios de comunicación.

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Muchos de ellos realizan programas en directo desde primera hora y transmitirán en vivo el discurso de León XIV en el hemiciclo, que comenzará tras la intervención inicial de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. EFE

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