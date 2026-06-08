Newgarden sella su sexta victoria en Saint Louis y Palou acaba decimoséptimo

Chicago (EE.UU.), 7 jun (EFE).- Josef Newgarden (Penske) ganó este domingo el GP de Saint Louis en la IndyCar por sexta vez en su carrera, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi), líder del campeonato, acabó en la decimoséptima posición tras quedarse sin gasolina pese a salir de la pole.

Newgarden se confirmó como un especialista de los ovales, donde suma 20 de sus 34 victorias en la IndyCar.

Ganó una carrera marcada por las interrupciones por lluvia por delante del sueco Marcus Ericsson (Andretti) y del danés Christian Rasmussen (ECR).

Lleva once victorias en las últimas pruebas disputadas en ovales.

Fue una carrera vibrante, con dos interrupciones por lluvia y varias banderas amarillas que pusieron a prueba las estrategias de los equipos.

Palou las pagó al quedarse sin gasolina en el camino hacia su 'box' en la vuelta 204 de las 260 previstas y en ese momento se acabaron definitivamente sus ambiciones de victoria.

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Poco antes, el catalán había quedado involucrado en un contacto con Nolan Siegel.

Tras el problema de Palou, la bandera verde regresó con 26 vueltas por recorrer y Josef Newgarden al mando por delante de Marcus Ericsson.

El estadounidense, que había sufrido un duro accidente hace dos semanas en las 500 Millas de Indianápolis, mantuvo con autoridad la primera plaza para lograr otro gran triunfo en los ovales. EFE

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