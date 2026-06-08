Espana agencias

Controlado el incendio forestal de Lepe (Huelva)

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- El dispositivo contra incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado en las primeras horas de la mañana de este lunes de que ha dado por controlado el incendio declarado en el paraje Waingunga del término municipal de Lepe (Huelva).

Siguen trabajando en el lugar, para el "remate y liquidación" de este incendio, dos grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental y dos autobombas, ha detallado el Plan Infoca en su cuenta de la red social X.

PUBLICIDAD

El incendio fue declarado en el mediodía del domingo y motivó la evacuación preventiva de un centro multiaventuras cercano en el que se encontraban un total de 115 alumnos.

El Plan Infoca ha cifrado en 50 hectáreas la superficie afectada inicialmente por el incendio forestal declarado este mediodía en el paraje Waingunga, en el término municipal de Lepe, en la provincia de Huelva, ya estabilizado y que ha motivado la evacuación preventiva de un centro multiaventuras cercano en el que se encontraban un total de 115 alumnos.

PUBLICIDAD

El fuego tenía como potencial 2.300 hectáreas en montes de utilidad pública de los pinares de Cartaya (Huelva), pero finalmente se vieron afectadas sólo 50 hectáreas de superficie. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Newgarden sella su sexta victoria en Saint Louis y Palou acaba decimoséptimo

Infobae

El patronato del CNIO se reúne tras la renuncia de Raúl Rabadán a dirigir el centro

Infobae

9.976 estudiantes están llamados a realizar la PAU en Castilla-La Mancha este lunes

Infobae

De la Fuente afirma que Yamal y Williams estarán "disponibles" para el inicio del Mundial

Infobae

Temperaturas en ascenso este lunes en gran parte del país y chubascos fuertes en Teruel

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

La inédita visita de León XIV al Congreso obliga a desplegar un protocolo excepcional entre honores de Estado, códigos de vestimenta y saludos al pontífice

Un chalé en Ibiza, un ático en Marbella, un apartamento en Sotogrande... Paco Correa no quiere que la Audiencia subaste el ‘tesoro’ inmobiliario de la Gürtel

ECONOMÍA

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026