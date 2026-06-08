Controlado el incendio forestal de Lepe (Huelva)

Madrid, 8 jun (EFE).- El dispositivo contra incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado en las primeras horas de la mañana de este lunes de que ha dado por controlado el incendio declarado en el paraje Waingunga del término municipal de Lepe (Huelva).

Siguen trabajando en el lugar, para el "remate y liquidación" de este incendio, dos grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental y dos autobombas, ha detallado el Plan Infoca en su cuenta de la red social X.

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El incendio fue declarado en el mediodía del domingo y motivó la evacuación preventiva de un centro multiaventuras cercano en el que se encontraban un total de 115 alumnos.

El Plan Infoca ha cifrado en 50 hectáreas la superficie afectada inicialmente por el incendio forestal declarado este mediodía en el paraje Waingunga, en el término municipal de Lepe, en la provincia de Huelva, ya estabilizado y que ha motivado la evacuación preventiva de un centro multiaventuras cercano en el que se encontraban un total de 115 alumnos.

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El fuego tenía como potencial 2.300 hectáreas en montes de utilidad pública de los pinares de Cartaya (Huelva), pero finalmente se vieron afectadas sólo 50 hectáreas de superficie. EFE