Abascal reprocha que el PP hable de "limpieza electoral" cuando Tellado "animaba a robar votos de Vox en buzones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, considera que el PP no tiene "legitimidad" para exigir "limpieza electoral" en Extremadura cuando su secretario general, Miguel Tellado, "practicó la guerra sucia contra Vox pidiendo que se robaran los votos en los buzones" en Galicia.

"Es difícil que el PP tenga legitimidad a la hora de hablar de estas cosas (limpieza electoral), teniendo en cuenta que su secretario general practicó la guerra sucia contra Vox, pidiendo que se robaran los votos en los buzones y tirarlos a la basura", ha dicho a preguntas de los medios tras el "robo" de votos de Correos en Extremadura. Así, ha remarcado que en realidad "quien tiene legitimidad para hablar de limpieza electoral es Vox y no el Partido Popular".

Con ello, entiende Abascal que "haría bien el Partido Popular en callarse en cuanto a las denuncias de limpieza electoral, porque su secretario general ha participado, precisamente, en el ataque a la limpieza electoral en Galicia".

En todo caso, ha insistido en que Vox continuará exigiendo "limpieza electoral", y ha pedido a los extremeños y a todos los españoles que "ayuden" a su partido a "vigilar" el proceso electoral del próximo domingo en Extremadura y los siguientes, porque el Gobierno está "acorralado por la corrupción" y "se convierte cada vez en más peligroso para los españoles".

Así, y tras considerar "muy grave" que "se roben votos" y alegrarse de que algo más de un centenar de personas afectadas en Extremadura vayan a poder volver a votar por correo, ha afirmado que el hecho de que haya podido deberse el robo a un "acto delictivo" no empaña "un ápice" la "desconfianza" de Vox "hacia un Gobierno mafioso, hacia un Gobierno corrupto, hacia un Gobierno que se ha convertido en un peligro para las mujeres en España y en una amenaza de ruina para todos los españoles, y ante un Gobierno que con Pedro Sánchez a la cabeza está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder".

Finalmente, cuestionado sobre si la 'popular' María Guardiola se podría haber precipitado al sugerir un 'pucherazo' electoral en Extremadura por el robo de votos por correo, Abascal ha considerado que aquella "se precipita siempre".

"Se precipita siempre, incluso para convocar estas elecciones, con la pretensión de ser presidenta absoluta de Extremadura, se negó al diálogo con Vox, se negó a que las medidas a favor del campo y de la reindustrialización que habíamos aprobado en Valencia, tuvieran una oportunidad en Extremadura, se negó a que las medidas de rebaja fiscal tuvieran una oportunidad en Extremadura, se negó a que el ataque a las políticas de género que se aprobaron en Valencia tuvieran una oportunidad en Extremadura, y se han precipitado en unas elecciones", ha espetado.

