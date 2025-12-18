El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, retira la subvención a los combustibles

La Paz, 17 dic (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el retiro de la subvención de los combustibles en Bolivia y declaró la "emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años". EFECOM
