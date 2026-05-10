Muere calcinado el conductor de un coche suizo tras salirse de la vía en la A-11 en Zamora

(Actualiza la NA7095 con información sobre el fallecido y accidente)

Zamora, 10 may (EFE).- El cuerpo sin vida localizado en el interior de un vehículo que se ha incendiado esta madrugada en la autovía A-11, en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora), corresponde al conductor de un turismo con matrícula de suiza que se salió de la vía, y después se incendió.

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Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora, e vehículo se salió de la vía, chocó contra la bionda y salió despedido fuera de la autovía, donde se incendió.

Los restos de la víctima, que quedó calcinada, han sido remitidos al Instituto Anatómico Forense de Zamora para su identificación, han agregado las fuentes.

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Al tener el vehículo placas de matrícula de Suiza, los investigadores barajan la posibilidad de que el fallecido pueda ser una persona residente en ese país que se dirigía a algún destino de España o Portugal.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 443 en los carriles de la autovía en sentido Portugal.

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Fue otra persona la que alertó del suceso e indicó que había muchas llamas y podría haber una persona en el interior del vehículo, aunque no podía confirmarlo, según ha señalado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de la Diputación de Zamora, medios de extinción del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, agentes de Tráfico y los servicios sanitarios de Emergencias.

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En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó que en el interior del vehículo se encontraba una persona que había fallecido y que no había podido ser identificada. EFE

aff/pcr/ess

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(foto)