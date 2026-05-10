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Moreno pide a Feijóo que cuando sea "presidente" reforme el Código Penal para endurecer penas a narcotráfico

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El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuando sea "presidente" del Gobierno reforme el Código Penal para endurecer las penas de todos los que participan en la "cadena del narcotráfico".

Así se ha pronunciado Moreno, en un mitin en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga, junto a Núñez Feijóo, con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Antes del comienzo del acto, al que han acudido unas 6.000 personas, según el PP-A, se guardó un minuto de silencio por los dos guardia civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha en Huelva.

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Moreno ha expresado el "dolor" del PP-A por esas muertes y ha deseado la pronta recuperación de los agentes heridos. Ha recordado también a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron hace dos años en Barbate (Cádiz), también en una persecución de una narcolancha.

"Cuando seas presidente del Gobierno, te voy a pedir que reformes el Código Penal para que todos los que participan en la cadena del narcotráfico paguen por ello, de manera dura", ha trasladado Moreno a Núñez Feijóo, expresado que "ya está bien de que se rían de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

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Ha recalcado que ya "está bien de que los petaqueros se rían de la Guardia Civil y de la Policía Nacional" y de que los delincuentes "campen a sus anchas, porque hay un Código Penal que no reconoce muchos de esos delitos".

Asimismo, ha denunciado que los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional "no tienen ni los medios suficientes ni los recursos humanos suficientes", lo que "degrada a nuestro estado y a nuestro país".

"Te pido que pongas a disposición de nuestra Guardia Civil y Policía Nacional todos los medios que necesitan para que puedan luchar contra esa lacra del narcotráfico que cada vez se instala más en Andalucía", ha reclamado Moreno a Feijóo.

Ha alertado de que las narcolanchas ya se ven por toda la costa andaluza, desde "Pulpí (Almería) hasta Ayamonte (Huelva), 900 kilómetros donde los narcos campan a sus anchas en Andalucía, ante la falta de actuación y determinación del Gobierno de España", y "eso no lo podemos permitir".

Asimismo, ha señalado que cuando dos servidores públicos pierden la vida en servicio, la "obligación moral y funcional de un ministro es estar al lado de las víctimas", en referencia a la ausencia en el funeral del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha pedido a Feijóo que en su futuro "gobierno" no haya "ningún ministro ni ministra insensible al dolor ajeno".

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