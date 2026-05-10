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90-81. El Hiopos Lleida doblega al Surne Bilbao y se acerca a la permanencia

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Lleida, 10 may (EFE).- El Hiopos Lleida se acercó al objetivo de sellar la permanencia en la Liga Endesa después de doblegar este domingo en el Barris Nord al Surne Bilbao Basket (90-81) en un duelo que no se decidió hasta el último cuarto.

Un parcial de 10-1 de los catalanes en tres minutos del último cuarto fue clave para que consiguieran el triunfo ante los vascos. El escolta James Batemon, con 20 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.

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El Hiopos Lleida arrancó el partido con un ritmo ofensivo muy alto, con un parcial 12-4 de inicio comandado por Adrià Rodríguez que provocó el primer tiempo muerto de Ponsarnau a los cuatro minutos de partido.

Dicho parón surtió efecto en el Surne Bilbao Basket, que en un abrir y cerrar de ojos le dio la vuelta al marcador gracias a los ya habituales triples de Justin Jaworski (14-16, min. 7).

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Desde entonces, la igualdad se mantuvo en el luminoso de Barris Nord con un intercambio de canastas entre ambos equipos y, finalmente, se llegó con el resultado de 25-26 a la finalización del primer periodo.

La situación no varió en el inicio del segundo cuarto, con los dos equipos anotando con facilidad, aunque los ilerdenses volvieron a ponerse por delante tras una buena jugada bajo aro de Atoumane Diagne (35-32, min. 14).

Los vascos empezaron a fallar tiros librados desde la línea de tres y eso lo aprovechó el Hiopos Lleida, de la mano de James Batemon y Oriol Paulí, para poner la máxima local momentánea en el marcador (46-37, min. 18).

El equipo dirigido por Encuentra pudo irse al descanso con una ventaja superior a los diez puntos, pero un grave error en posición de rebote permitió anotar a Martin Krampelj dos canastas seguidas, una de ellas sobre la bocina, para poner el resultado de 54-48 al término de la primera mitad.

En la reanudación, el Hiopos Lleida volvió a ser ligeramente mejor en el apartado ofensivo, con un Cameron Krutwig que firmó varias jugadas positivas con su juego de pies bajo aro, lo que permitió a su equipo mantener la ventaja (61-55, min. 25).

Los catalanes intentaron escaparse en el marcador, pero en el conjunto bilbaíno irrumpió la figura de Darrun Hilliard para dejar la desventaja visitante en seis puntos (66-60, min. 28).

El Surne Bilbao Basket mejoró sus prestaciones ofensivas en los minutos posteriores, y con dos tiros libres de Melwin Pantzar, lograron acabar el tercer cuarto con un resultado de 69-67 que dejó todo abierto de cara al último periodo.

En los últimos diez minutos de partido, los de Ponsarnau consiguieron ponerse por delante tras una muy buena acción en penetración de Harold Frey, que aprovechó un momento de pasividad defensiva de los locales (71-73, min. 32).

Cuando parecía que los vascos estaban mejor, el Hiopos Lleida volvió a dar su mejor versión ofensiva y un triple de Caleb Agada disparó a los suyos para estar más cerca de la victoria (81-74, min. 37).

Al final, el Hiopos Lleida supo mantener la ventaja en los últimos minutos y vencieron al Surne Bilbao Basket por 90-81 para sumar la undécima victoria de la temporada en Liga Endesa.

Ficha técnica:

90. Hiopos Lleida (25+29+15+21): García (3), Agada (9), Paulí (9), Ejim (7), Diagne (11) -cinc inicial-; Batemon (20), Walden (-), Goloman (-), Rodríguez (3), Sanz (10), Jiménez (6) y Krutwig (12).

81. Surne Bilbao Basket (26+22+19+14): Frey (2), Hilliard (10), Normantas (3), Petrasek (10), Hlinason (10) -cinco inicial-; Jaworski (10), Krampelj (11), Bagayoko (3), Pantzar (18) y Font (4).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Sánchez y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Krampelj (min. 39).

Incidencias: Partido de la jornada 30 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en Barris Nord ante 5.722 espectadores. EFE

jvs/vmc/og

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