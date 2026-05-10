Director de la OMS: el riesgo es bajo pero los países están tomando sus precauciones

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, ha afirmado que el riesgo de contagio de los casos de hantavirus declarados a bordo del crucero MV Hondius es bajo, pero también ha resaltado que todos los países de los que proceden el pasaje están tomando precauciones.

En respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el puerto de Grandilla de Abona (Tenerife) junto con la ministra española de Sanidad, Mónica García, Adhanom se ha referido en concreto a los 17 pasajeros estadounidenses que, tras ser desembarcados del buque, serán trasladados a su país esta tarde.

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El director de la OMS ha señalado que su afirmación de que el riesgo de contagio es bajo se basa en las comprobaciones e investigaciones que se han hecho de este virus, pero ha incidido que los países están tomando sus precauciones y Estados Unidos ha hecho los preparativos.

Además, ha confiado en que los estadounidenses crean en lo que dicen sus expertos.

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El director de la OMS ha resaltado el liderazgo de España y Tenerife en esta crisis, que considera que se está gestionando "muy bien".

Adhanom ha recordado que el tercer y último fallecimiento por este brote se produjo el pasado 2 de mayo, por lo que ha considerado que se han tomado las medidas adecuadas para su control. EFE

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