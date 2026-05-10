Moreno avisa al Gobierno que no se arrodillará ante el "maltrato permanente" a Andalucía

Málaga, 10 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha recordado este domingo que Andalucía es una comunidad "leal a España", pero ha advertido de que no va a "cerrar los ojos" ni a ponerse "de rodillas" para aguantar "el maltrato permanente" del Gobierno de España.

Moreno ha celebrado un acto electoral en el pabellón de la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda, en Málaga, junto al líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y ante unas 6.000 personas según la organización, que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes tras una persecución a narcotraficantes.

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"Nos quejamos porque somos una comunidad leal a España, la tercera economía del país, contribuimos al bienestar de España, pero lo que no se puede hacer, y yo no voy a admitir, es cerrar los ojos, ponerme de rodillas y aguantar un maltrato permanente del Gobierno. No lo permitiré nunca", ha subrayado el candidato del PP.

Moreno ha señalado que a lo largo de los años de gobierno de Pedro Sánchez "nos han crujido a impuestos" y se ha preguntado "a dónde ha ido el dinero", porque no ha habido un gobierno en la democracia que haya contado con mas fondos europeos que el actual, y sin embargo han "crujido a impuestos" a la clase media y los trabajadores, ha insistido.

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Ha coreado con el público asistente que el Gobierno haya hecho "cero" kilómetros de autovías, o de cercanías, o la ampliación del aeropuerto de Málaga, y ha acusado al Ejecutivo de "limitar el crecimiento" de Andalucía de manera "injustificable", de la misma forma que lo es invertir un 40 por ciento menos de la media por parte de red Eléctrica.

Juanma Moreno ha alertado de que a partir del 18 de mayo se va a reactivar el pacto del Gobierno de Sánchez con los independentistas y la cesión del 100 por ciento de los impuestos a Cataluña, así como la financiación singular para esta comunidad, unas medidas que perjudicarán especialmente a Andalucía. EFE

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