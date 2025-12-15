El conductor del atropello mortal de Palma relató que había sufrido una indisposición

El cuerpo de seguridad local de Palma precisó que la menor fallecida en el atropello ocurrido este domingo tenía tres años, tras aclarar que la información inicial señalaba erróneamente siete años. Según reportó la agencia EFE, la Policía Local detalló este lunes que el conductor de 51 años aseguró haber experimentado una indisposición súbita, lo cual lo llevó a perder el dominio del vehículo e invadir la acera por la que transitaban las víctimas.

La prueba de alcohol y drogas practicada inmediatamente al responsable del suceso arrojó un resultado negativo, de acuerdo con la información publicada por EFE. Después de estos primeros análisis, el conductor fue trasladado a un centro hospitalario para que se le realizaran exámenes médicos adicionales con el fin de determinar si alguna condición de salud pudo influir en el accidente.

El accidente se produjo a las 12:10 en la intersección de las calles Caimari y Bailén en el barrio Coll d'en Rabassa, frente a la carnicería Ca Na Paulia. EFE indicó que tras el impacto, la niña perdió la vida en el mismo lugar de los hechos. Su madre fue ingresada en estado grave en el hospital de Son Espases, mientras que la abuela resultó con una fractura de clavícula y fue atendida en la Clínica Juaneda.

Efectivos del SAMU 061, Policía Local y Policía Nacional acudieron al lugar del suceso para atender la emergencia, según consignó EFE. Además, el equipo de psicólogos del servicio 112 intervino para brindar asistencia profesional a los familiares de las víctimas, como parte del protocolo desplegado ante situaciones traumáticas de esta magnitud.

Las indagaciones sobre este atropello continúan en curso, con la recopilación de pruebas y testimonios por parte de los cuerpos de seguridad, añadió EFE. La Policía Local centra parte de sus esfuerzos en esclarecer si la indisposición declarada por el conductor tuvo algún origen médico verificable, mientras se mantienen las actuaciones judiciales para depurar las responsabilidades correspondientes por el fallecimiento de la menor y las lesiones sufridas por sus familiares.