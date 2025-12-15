Espana agencias

El conductor del atropello mortal de Palma relató que había sufrido una indisposición

El test de alcohol y drogas realizado por la policía al responsable arrojó resultado negativo, mientras la investigación continúa tras el fatal suceso que cobró la vida de una menor y dejó heridas a dos mujeres en Palma

Guardar

El cuerpo de seguridad local de Palma precisó que la menor fallecida en el atropello ocurrido este domingo tenía tres años, tras aclarar que la información inicial señalaba erróneamente siete años. Según reportó la agencia EFE, la Policía Local detalló este lunes que el conductor de 51 años aseguró haber experimentado una indisposición súbita, lo cual lo llevó a perder el dominio del vehículo e invadir la acera por la que transitaban las víctimas.

La prueba de alcohol y drogas practicada inmediatamente al responsable del suceso arrojó un resultado negativo, de acuerdo con la información publicada por EFE. Después de estos primeros análisis, el conductor fue trasladado a un centro hospitalario para que se le realizaran exámenes médicos adicionales con el fin de determinar si alguna condición de salud pudo influir en el accidente.

El accidente se produjo a las 12:10 en la intersección de las calles Caimari y Bailén en el barrio Coll d'en Rabassa, frente a la carnicería Ca Na Paulia. EFE indicó que tras el impacto, la niña perdió la vida en el mismo lugar de los hechos. Su madre fue ingresada en estado grave en el hospital de Son Espases, mientras que la abuela resultó con una fractura de clavícula y fue atendida en la Clínica Juaneda.

Efectivos del SAMU 061, Policía Local y Policía Nacional acudieron al lugar del suceso para atender la emergencia, según consignó EFE. Además, el equipo de psicólogos del servicio 112 intervino para brindar asistencia profesional a los familiares de las víctimas, como parte del protocolo desplegado ante situaciones traumáticas de esta magnitud.

Las indagaciones sobre este atropello continúan en curso, con la recopilación de pruebas y testimonios por parte de los cuerpos de seguridad, añadió EFE. La Policía Local centra parte de sus esfuerzos en esclarecer si la indisposición declarada por el conductor tuvo algún origen médico verificable, mientras se mantienen las actuaciones judiciales para depurar las responsabilidades correspondientes por el fallecimiento de la menor y las lesiones sufridas por sus familiares.

Temas Relacionados

Atropello mortalPalmaPolicía Local de PalmaSAMU 061Son EspasesColl den RabassaAccidentes de tráficoIndisposición al volanteClínica JuanedaPsicólogos 112EFE

Últimas Noticias

La sentencia Bosman cumple 30 años: el caso que revolucionó el deporte y quebró una vida

Infobae

Copa prenavideña de máximo riesgo

Infobae

El Gobierno francés asegura que tiene "bajo control" la dermatosis nodular bovina

Infobae

Acciona Energía vende una cartera solar y eólica en EE. UU. y México por 855 millones

Infobae

Las bolsas europeas abren al alza en una semana marcada por los bancos centrales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

El Gobierno de Castilla y León se gasta 228.000 euros para que las ranas puedan entrar y salir de abrevaderos, pero no encuentra empresa que por otros 332.000 euros revitalice charcas para anfibios

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados