Acciona Energía construirá dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica

Madrid, 15 dic (EFECOM).- Acciona Energía iniciará en las próximas semanas la construcción de dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica, con una capacidad total de 194 megavatios (MW), que estarán localizados entre Gouda y Saron, en la provincia del Cabo Occidental, y cuya puesta en marcha está prevista para 2027.

La energía generada por ambos proyectos –Zen y Bergriver– será suministrada a Etana Energy, uno de los principales comercializadores de energía del país, durante los primeros 20 años de operación, según ha comunicado la empresa en una nota este lunes.

Los parques eólicos serán propiedad de Acciona Energía (51 %) y de una sociedad conjunta entre H1 Capital y Chariot Limited (49 %), ambas compañías especializadas en el desarrollo e inversión en proyectos de energía renovable.

Acciona Energía se encargará de la construcción, mientras que Nordex suministrará las turbinas y asumirá las tareas de operación y mantenimiento una vez finalizadas las obras.

La electricidad suministrada por estos proyectos evitará la emisión de unas 600.000 toneladas de CO2 al año. EFECOM

EFE

