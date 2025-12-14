Espana agencias

El Rey preside este lunes el centenario de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con Illa y Quirós

El Rey Felipe VI visitará este lunes L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para conmemorar el centenario de la concesión de su título de ciudad, donde le acompañarán el alcalde, David Quirós, y el presidente de la Generalitat Salvador Illa.

Su visita empezará a las 11 en el Ayuntamiento, donde se reunirá con el alcalde y otros miembros del consistorio, y firmará en el Libro de honor.

Después irá al centro de transformación La Florida 6.0, donde verá el nuevo equipamiento, dedicado al desarrollo urbano de la ciudad con enfoque cívico y social.

Varias entidades han convocado una concentración durante la visita del Rey para rechazar que esté en L'Hospitalet.

El viernes, el alcalde David Quirós declaró a Europa Press que la visita es un "reconocimiento a la importancia y a la proyección" de su ciudad, que, asegura, está en plena transformación.

"Queremos que la gente sienta orgullo de su ciudad, de donde vive, ya que aún tenemos muchos retos y muchas dificultades que debemos superar conjuntamente", añadió.

