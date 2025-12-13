Espana agencias

El PPCV exige a Morant "que diga desde cuándo tiene conocimiento de las denuncias contra el alcalde de Almussafes"

El portavoz del GPP en Les Corts, Fernando Pastor, ha exigido a la secretaria general del PSPV, Diana Morant "que sea clara y diga desde cuándo tuvo conocimiento de las denuncias contra Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia)".

Pastor ha reclamado también a Morant "rotundidad" para pedirle al alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, su dimisión como primer edil del municipio y que "no se conforme solo con su renuncia a los cargos orgánicos en el partido".

Así se ha referido Pastor, este sábado, tras el abandono de Toni González de todos sus cargos orgánicos y solicita su suspensión de la militancia del PSOE, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

El síndic popular ha señalado que González "era afín a --José Luis-- Ábalos, quien a su vez, fue el número dos de Morant en las listas para el Congreso de los Diputados, aunque a ella se le olvide y diga que prácticamente no lo conocía".

Pastor ha reclamado a Morant "la misma contundencia que tiene para pedir otras dimisiones, que la aplique con la misma energía cuando se trata de miembros de su federación". Para Pastor, "es una burla esta dimisión en falso" porque supone "una falta de respeto incluso al propio feminismo del que tantas lecciones ha dado Morant".

También ha instado a Morant a "pedir disculpas en primer lugar a los valencianos por el bochorno de los escándalos en su partido, y también a las víctimas cuyas denuncias por acoso sexual han sido ocultadas para proteger a los presuntos acosadores".

"Que Toni González únicamente dimita de sus cargos dentro del PSPV, pero se mantenga como alcalde es una auténtica tomadura de pelo que no se merecen los vecinos del municipio", ha remarcado y ha agregado: "El asunto es lo bastante serio como para que dé un paso al lado y deje a la Justicia hacer su trabajo".

El síndic popular ha calificado de "llamativo cómo Morant dice que en el PSOE actúan de manera inmediata cuando únicamente se han movido después que los escándalos hayan salido a la luz, si no, todavía seguirían tapando bajo una manta todas las denuncias que estamos conociendo estos días".

"En el PSOE valenciano eran conocedores de este asunto desde hace tiempo" ha revelado Pastor, quien ha hecho referencia a la nota enviada este mismo viernes por el alcalde de Almussafes, en la que el propio González se remonta un año atrás desde que comenzaron las denuncias.

En este punto, ha señalado que "tanto Rebeca Torró como Pilar Bernabé --secretaria de Organización y secretaria de Igualdad del PSOE respectivamente--, dos de las socialistas con más peso en la ejecutiva de Sánchez, eran conocedoras desde hace meses de las denuncias contra Salazar y, sin embargo, lo protegieron".

"Son encubridores de manual, desde Torró y Bernabé con Salazar primero, hasta Morant después, que no le ha quedado más remedio que pedir el acta a González tras volverse insostenible la situación al salir a la luz pública" ha subrayado el portavoz del GPP, quien a su vez se ha preguntado "si de no ser por esto mismo, porque se haya hecho público, ¿Morant hubiese mostrado esa contundencia para pedirle su dimisión?".

