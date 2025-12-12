Espana agencias

CCOO fija como "irrenunciable" que el SMI llegue al 60 % de la media salarial en España

Guardar

Málaga, 12 dic (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este viernes que para su sindicato es "irrenunciable" en la negociación que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 llegue al 60 por ciento de la media salarial neta en cualquiera de los tratamientos fiscales que el Gobierno decida.

Sordo, que participa en una asamblea de delegados en Málaga, ha dicho a los periodistas que "lo lógico y deseable" es que en España tengan que hacer la declaración de la renta todas las personas, pero que para quien cobra el SMI no haya un "coste fiscal" que haga que el salario final esté por debajo del 60 por ciento de la media salarial.

Además, "más allá de lo que diga la comisión de expertos", en CCOO quieren "la garantía política" del Gobierno de que va a modificar el reglamento del SMI para que las empresas no "absorban" de la nómina los pluses y complementos para compensar la subida del salario mínimo

"Queremos una subida amplia del SMI y que se modifique la norma que lo regula, porque muchas empresas están haciendo trampas", ha advertido el líder sindical.

Sordo ha explicado que la negociación colectiva va a ser "determinante" en 2026 y el sindicato que dirige pedirá subidas salariales "nítidamente por encima de la inflación", y aún más si se trata de quienes cobran por debajo de la media salarial.

Ha considerado que a partir de ahora la producción legislativa del Gobierno "no va a ser muy importante" en lo que quede de legislatura, pero eso "no para" a CCOO, que tiene "la capacidad" de seguir "generando normas y derechos" para mejorar la vida de los trabajadores "a través de la negociación colectiva".

Ha lamentado que hay "millones de personas que no llegan a fin de mes", a pesar de que la economía crece, de que nunca hubo más gente trabajando y de que en el próximo lustro se podría llegar al pleno empleo en muchas zonas si el Gobierno "hace algunas cosas bien". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La acción de los estrógenos depende de cómo se 'súperenrrolla' el ADN

Infobae

Carmen Calvo pide que caiga todo el peso de las normas y de la justicia sobre los acosos

Infobae

Herido un británico tras recibir varios impactos de bala en Orihuela-Costa (Alicante)

Infobae

El voto por correo para las elecciones extremeñas cae un 49,3 % respeto a 2023

Infobae

Pazos (PP) reprocha a Besteiro y a Méndez su "silencio absoluto" tras las denuncias a Tomé

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado critica al

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La jueza de la DANA cita a Feijóo para que explique como fue su comunicación con Mazón

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

Elecciones anticipadas en Aragón: Jorge Azcón convoca el 8 de febrero al no llegar a un acuerdo con Vox para los presupuestos

El PSOE mantiene la distancia con el PP en el último CIS: pierde un punto de diferencia tras el caso Salazar o la entrada en prisión de Ábalos

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

DEPORTES

Garbiñe Muguruza y la “batalla

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo