CCOO fija como "irrenunciable" que el SMI llegue al 60 % de la media salarial en España

Málaga, 12 dic (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este viernes que para su sindicato es "irrenunciable" en la negociación que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 llegue al 60 por ciento de la media salarial neta en cualquiera de los tratamientos fiscales que el Gobierno decida.

Sordo, que participa en una asamblea de delegados en Málaga, ha dicho a los periodistas que "lo lógico y deseable" es que en España tengan que hacer la declaración de la renta todas las personas, pero que para quien cobra el SMI no haya un "coste fiscal" que haga que el salario final esté por debajo del 60 por ciento de la media salarial.

Además, "más allá de lo que diga la comisión de expertos", en CCOO quieren "la garantía política" del Gobierno de que va a modificar el reglamento del SMI para que las empresas no "absorban" de la nómina los pluses y complementos para compensar la subida del salario mínimo

"Queremos una subida amplia del SMI y que se modifique la norma que lo regula, porque muchas empresas están haciendo trampas", ha advertido el líder sindical.

Sordo ha explicado que la negociación colectiva va a ser "determinante" en 2026 y el sindicato que dirige pedirá subidas salariales "nítidamente por encima de la inflación", y aún más si se trata de quienes cobran por debajo de la media salarial.

Ha considerado que a partir de ahora la producción legislativa del Gobierno "no va a ser muy importante" en lo que quede de legislatura, pero eso "no para" a CCOO, que tiene "la capacidad" de seguir "generando normas y derechos" para mejorar la vida de los trabajadores "a través de la negociación colectiva".

Ha lamentado que hay "millones de personas que no llegan a fin de mes", a pesar de que la economía crece, de que nunca hubo más gente trabajando y de que en el próximo lustro se podría llegar al pleno empleo en muchas zonas si el Gobierno "hace algunas cosas bien". EFECOM