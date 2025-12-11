Aznar lamenta la "falta de espacios de centralidad" en un momento en el que "el diálogo político es imposible"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lamentado la "falta de espacios de centralidad", en un momento en el que "el diálogo político es imposible", y ha afirmado que lo más importante en una democracia es "que haya orden", que es lo que produce "libertad".

Así lo expresó este miércoles desde Pozuelo de Alarcón, acompañado de la alcaldesa, Paloma Tejero, en la presentación de su libro 'Orden y libertad' en un acto moderado por la periodista Ana Sánchez en el Centro Cultural MIRA, ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

"En España hoy hay tal grado de confrontación que el diálogo político es imposible. Por eso recuperar los espacios de centralidad es absolutamente básico para recuperar la convivencia", afirmó Aznar ante un auditorio de casi 200 personas.

También aludió al título de su libro jugando con ambos conceptos. "La libertad no es causa del orden, es consecuencia del orden. Lo más importante en una democracia es que haya orden. El orden es lo que produce esa libertad", resaltó, además de hacer alusión a la experiencia de "populismo radical de izquierda, profundamente negativa" que vive España y que lleva a "una sociedad sin reglas".

Durante el coloquio, el expresidente entre 1996 y 2004, repasó otros temas de actualidad como la transformación tecnológica, los cambios en el equilibrio geopolítico o el peligro latente de las dictaduras o las autocracias.

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, agradeció al presidente Aznar que aceptara la invitación a la ciudad porque "siempre es importante y necesario escuchar la opinión y compartir la experiencia de quienes han tenido las más altas responsabilidades políticas e institucionales".