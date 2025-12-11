Archivada la causa contra dos ertzainas por uso de material antidisturbios en los Carnavales de Tolosa de 2024

El Juzgado de Tolosa (Guipúzcoa) ha archivado la causa contra dos ertzainas por el uso de material antidisturbios en los Carnavales de esta localidad guipuzcoana de 2024, hechos en los que resultó gravemente herido en un ojo por un proyectil de foam el joven de Villabona Xuhar Pazos.

Según ha informado el sindicato policial Euspel, el juzgado tolosarra ha dictado auto de sobreseimiento libre por los hechos ocurridos en Carnavales de Tolosa del pasado año, por los que se investigaba a dos agentes de la Brigada Móvil por uso de material antidisturbios.

Así, ha detallado que, tras la práctica de las diligencias acordadas por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, el órgano judicial concluye que la intervención judicial "se produjo ante una agresión real, grave y continuada mediante lanzamiento de objetos contundentes contra los agentes por un grupo de individuos donde se encontraban los denunciantes".

Asimismo, apunta que el uso de material antidisturbios fue "necesario, progresivo, proporcionado y conforme a los protocolos vigentes, empleándose el medio menos lesivo posible, respetando distancias y secuencia operativa, sin que concurra imprudencia ni exceso del uso de la fuerza".

Además, las lesiones sufridas por el joven Xuhar Pazos, según Euspel, se califican como "fortuitas y no imputables a una actuación negligente de los agentes".

Finalmente, el sindicato policial ha subrayado que "frente a los violentos, a quienes agreden a los agentes y atacan el orden público" siempre estará "al lado de los policías, sin medias tintas, sin equidistancias y sin complejos".

CARNAVALES DE TOLOSA

Xuhar Pazos, el joven de 16 años herido en un ojo por un pelotazo de Ertzaintza durante los carnavales de Tolosa de 2024, declaró el pasado 17 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 1 la localidad guipuzcoana al reabrise la causa, por orden de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, procedimiento que había sido archivado.

Los hechos se remontan a la noche del 12 de febrero de 2024 en los Carnavales de Tolosa. La Ertzaintza realizó una intervención tras una pelea en un bar y el joven Xuhar Pazos, que entonces tenía 16 años, fue herido en un ojo por un pelotazo de foam, lo que le produjo pérdida de visión y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La Ertzaintza remitió ese mismo mes de febrero un informe al Juzgado que investigaba el caso de la herida en un ojo del joven durante una carga policial motivada por una pelea en los Carnavales de Tolosa, que confirmaba que este fue alcanzado por el rebote de un proyectil foam.

El citado informe de la Policía vasca reflejaba que este proyectil iba dirigido a otro joven que iba a lanzar una botella contra los agentes y que, al rebotar en el brazo del atacante, impactó en el que estaba al lado, Xuhar, que, según el documento policial, estaría supuestamente entre el grupo de los que participaban en los altercados.

El juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa decretó en noviembre de 2024 el archivo del caso, tras la declaraciones de los agentes y consideró que la Ertzaintza actuó "conforme a la ley y de forma proporcional".

Tras la decisión de la Audiencia de Gipuzkoa el pasado mes de septiembre de ordenar reabrir el caso, el joven prestó declaración en el Juzgado de Tolosa durante 20 minutos en presencia de su abogado y de dos abogados de la Ertzaintza, ante un nuevo juez diferente al que archivó el caso. Finalmente, la causa ha sido de nuevo archivada.