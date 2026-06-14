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Así fue la participación de Gaspi en la última Velada del Año de Ibai Llanos: “La vida es eso que pasa entre una derrota y otra”

El argentino de 23 años perdió el combate contra Perxitaa pero se llevó la mayor ovación de la noche

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Gaspi antes de entrar al ring de la Velada del Año (Gaspi)
Gaspi antes de entrar al ring de la Velada del Año (Gaspi)

Las autoridades brasileñas han confirmado que una de las seis personas que han fallecido en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro (Brasil) era Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi en su comunidad de YouTube. El joven argentino de 23 años acumulaba 2,8 millones de seguidores en Instagram. La imagen que proyectaba en sus videos hizo que, en un primer momento, generara alguna polémica en internet. Pero, tras su paso por La Velada del Año V de Ibai Llanos, fue imposible no entender su personaje, representado siempre con traje negro y corbata roja.

Para prepararse para el mayor evento de internet, Gaspi confesó en la presentación de su candidatura que había dejado algunos hábitos que le complicaban su participación. “Tengo pensado no volver a fumar, ni volver a beber”. En ese momento, su amigo bilbaíno y organizador de la velada le dijo: “¿Quién iba a decir, Gaspi, que cuando te hablé por privado todo esto iba a acabar en que no solo ibas a hacerlo, sino que lo ibas a mantener? Ahora mismo esto es un cambio total”.

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La emotiva entrevista de Ibai Llanos a Gaspi antes del pesaje de la Velada en 2025

El argentino confesó que “es una cagada estar todo el día fumando y pendiente de un vicio”. Lo digo también como un consejo a todos, que está bueno decirlo. Y no es lo mismo decirlo mentalmente, estar todo el día tabaqueando, que estar libre de humo y haciendo deporte”. Pero ese no fue su único cambio, pues durante la preparación bajó cerca de 26 kilos y dedicó los meses previos a intensas sesiones de entrenamiento.

El combate acabó en nocaut

La catástrofe ha generado un profundo luto a nivel internacional debido a la gigantesca relevancia de los fallecidos, lo que ha hecho también que muchos recuerden uno de los momentos más llamativos del youtuber. En este evento, Gaspi protagonizó uno de los combates más esperados de la noche, enfrentándose al streamer español Perxitaa en un duelo de alto voltaje que terminó en derrota para el argentino.

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Perxitaa abrazando a Gaspi tras la pelea en la Velada (Gaspi)
Perxitaa abrazando a Gaspi tras la pelea en la Velada (Gaspi)

Y es que Gaspi perdió por nocaut técnico en el primer asalto, cuando el reloj marcaba apenas dos minutos y medio. En ese tiempo, el ataque de Perxitaa hizo que el árbitro hiciera dos cuentas de protección en apenas noventa segundos, haciendo que la tercera fuera determinante para detener el combate. Pese al final del combate, los dos luchadores se abrazaron y mostraron su admiración el otro.

Nada más conocer el resultado, el argentino expresó entre lágrimas en el cuadrilátero: “Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho. Traté de dar lo mejor. Es un deporte y son cosas que suceden. Me voy a dormir tranquilo con todo el grito de ustedes (el público) que me hace muy bien”. Sus palabras hicieron que el estadio de La Cartuja le dedicase una de las mayores ovaciones de la noche, al reconocer el trabajo y el sacrificio del youtuber.

Gaspi antes de entrar al ring de la Velada del Año con su equipo técnico (Gaspi)
Gaspi antes de entrar al ring de la Velada del Año con su equipo técnico (Gaspi)

“Me cansé de perder toda mi vida y podría decir que ya estoy acostumbrado”

Tras su paso por la Velada del Año, el argentino publicó en su canal de YouTube un documental que narraba su crecimiento antes del evento y su reflexión tras el nocaut. “La vida es eso que pasa entre una derrota y otra”, comienza a relatar él mismo. Asimismo, Gaspi aseguraba que “no hay nada tan eficaz como perder”, porque: “¿Qué se creen, que por usar traje voy a ganar siempre?“, preguntaba a sus seguidores.

El argentino confesaba entonces que estaba cansado “de perder toda mi vida”, de hecho, “podría decir que ya estoy acostumbrado”. No obstante, su final en el cuadrilátero fue “la primera que pierdo y a la vez gano”, afirmaba. Al final de la presentación, el argentino lanzó de nuevo una pregunta a su comunidad: “Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué es ganar?”.

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