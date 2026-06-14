Irán viaja desde México a EEUU para a su debut ante Nueva Zelanda

Tijuana (México) 14 de junio (EFE).- La selección de Irán viajó este domingo desde el hotel donde se hospeda en la ciudad mexicana de Tijuana a Estados Unidos para disputar el lunes su primer partido del Mundial ante Nueva Zelanda, en Los Ángeles, y fue despedida por cientos de aficionados.

Desde tempranas horas de la mañana, seguidores portando banderas iraníes, camisetas de la selección, fotografías y álbumes se dieron cita para expresar su respaldo a los jugadores, en una muestra de entusiasmo que transformó el lugar en un punto de encuentro para la comunidad iraní y aficionados al fútbol.

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Los asistentes alentaron a la selección con cánticos de apoyo, ondearon banderas y celebraron la presencia de los futbolistas, quienes en varios momentos se acercaron a las vallas para firmar autógrafos, tomarse fotografías y agradecer las muestras de cariño recibidas antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos.

La despedida reflejó el ambiente futbolístico que se vive en la región fronteriza, una de las zonas que ha recibido a miles de visitantes de distintas nacionalidades con motivo del torneo.

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Irán afrontará su debut en el torneo con el respaldo de una afición que, incluso lejos de su país, ha encontrado en la ciudad fronteriza un lugar para acompañar a su selección en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visados a una parte de la delegación iraní. EFE

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