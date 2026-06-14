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Dani Miret: "El Valencia Basket ha jugado una serie de muchísimo nivel, merece la final"

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Badalona (Barcelona), 14 jun (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, reconoció que el Valencia Basket "ha jugado una serie de muchísimo nivel y merece" estar en la final de la Liga Endesa, tras la derrota de su equipo por 75-87 en el tercer partido de la eliminatoria.

El entrenador catalán dio la clave de la derrota ante el Valencia Basket: "Nos han hecho muchísimo daño en el rebote ofensivo, algo que podríamos haber mejorado, pero ellos tiran mucho desde el exterior y han hecho daño a muchos equipos en ese aspecto".

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"Quitando este punto, en el resto hemos estado bien. Hemos dado el máximo que podíamos dar. Tristes por no poder alargar la serie", añadió.

Por último, Miret habló del nivel actual de su equipo y de la Liga Endesa: "Creo que nuestro proyecto está en una zona muy alta de la liga, pero debemos respetar a todos los equipos. El nivel de la competición es altísimo". EFE

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jvs/ism

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