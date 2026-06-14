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Carlos Ortega: "Me quito el sombrero ante mí mismo"

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Colonia, 14 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega, se puso en valor este domingo y destacó el mérito de una trayectoria que ha llevado al conjunto azulgrana a la Final a Cuatro en todas las temporadas que han supuesto la conquista de tres títulos europeos en cinco años al frente del banquillo azulgrana.

"Si queremos presumir de algo, es de haber llegado a cinco Final a Cuatro en cinco temporadas y de haber ganado tres 'Champions'. Eso lo habría firmado antes de llegar. Cuando empezamos, no era nada fácil hacerse con el equipo: hemos cambiado la plantilla y hemos perdido jugadores importantes. Por eso, me quito el sombrero ante mí mismo", apuntó el preparador malagueño.

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Desde la zona mixta tras la victoria en la final ante el Füchse Berlín (37-34), Ortega destacó la dificultad del camino recorrido y el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada, marcada por los cambios en la plantilla y la capacidad de adaptación del grupo.

"Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble esta temporada, una temporada para marcar. Hemos perdido diez jugadores y han llegado solo ocho. Aun así, el grupo ha crecido, ha competido y ha jugado a un nivel altísimo. Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho", señaló.

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El técnico del conjunto azulgrana subrayó, además, la capacidad del equipo para sostener su identidad competitiva incluso cuando expulsaron a Ludovic Fàbregas, el eje que había sostenido el control sobre la primera línea alemana durante todo el encuentro.

"Ha habido un momento de duda, sobre todo en la segunda parte con la expulsión de Ludo (Fàbregas), que nos ha afectado un poco. Coincidió también con un tramo de desgaste de Luis (Frade) y tuvimos que reajustar cosas en defensa. Pero el equipo ha respondido muy bien, ha sido extraordinario", explicó.

Ortega también valoró la exigencia de un club acostumbrado a competir siempre por todo, una identidad que, según él, define al Barça más allá de las bajas que cada temporada obligan a reajustar la plantilla.

"Lo bueno de este club es que siempre compite y siempre está ahí. Hay jugadores implicados, un equipo que trabaja para mejorar cada día y sacar lo mejor de sí mismo. Pero también sabemos que el año que viene nos van a exigir lo mismo, y eso es muy difícil de repetir", advirtió.

Finalmente, preguntado por el momento en el que sintió que la temporada podía convertirse en algo especial, el técnico malagueño situó el punto de inflexión en la eliminatoria de cuartos de final ante el Nantes francés.

"Como entrenador no voy pensando a largo plazo. Pero cuando ganamos los cuartos de final con autoridad, pensé que este equipo podía llegar muy lejos. Somos muy difíciles de ganar: hemos perdido solo un partido y fue en los penaltis. El equipo ha demostrado solidez, trabajo y un balonmano de mucho nivel, especialmente en ataque", concluyó. EFE

avm/apa

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