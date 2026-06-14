Facsa Playas de Castellón, campeón de España por decimoctava vez consecutiva

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El Facsa Playas de Castellón conquistó este domingo en el Estadio Larrabide de Pamplona su decimoctavo título consecutivo de campeón de España de clubes de la Liga Joma, tras imponerse en la final por el título de División de Honor más igualada de la historia a la Real Sociedad.

La lucha por el campeonato se mantuvo abierta desde la primera prueba y no se resolvió hasta el último relevo del 4x400 metros con el Facsa Playas de Castellón y la Real Sociedad protagonizando un emocionante pulso por el título.

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El conjunto donostiarra llegó a colocarse líder antes de la prueba final. El punto de inflexión se produjo en el 4x100, penúltima prueba del programa, cuando el equipo castellonense sufrió la caída del testigo en el último cambio y sumó un cero. La victoria de la Real Sociedad permitió a los vascos recortar ocho puntos de una sola vez y situarse al frente de la clasificación por 106-105.

Todo quedó pendiente del relevo 4x400 metros. En ese relevo final, Julio Arenas defendía las opciones del Facsa Playas de Castellón, mientras que Ibai Serrano intentaba una remontada desesperada para los donostiarras. Sin embargo, la reacción no fue suficiente. El triunfo parcial fue para el CAPEX, con David Barroso en la última posta, en lo que supuso además el estreno del club extremeño en una gran final de la Liga. El Facsa Playas de Castellón fue segundo y la Real Sociedad terminó quinta, resultado que aseguró que el título continuara vistiendo de verde.

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La clasificación final otorgó al Facsa Playas de Castellón un nuevo campeonato, el decimoctavo consecutivo desde el inicio de su dominio en 2009, con 112 puntos.

La Real Sociedad, vencedora el pasado invierno de la Copa Joma de clubes, finalizó segunda con 110 puntos, mientras que el C.A. Fent Camí Mislata, subcampeón en 2025, ocupó la tercera posición con 102.5 puntos. EFE

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