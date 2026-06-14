8-2. El Liceo vuelve a golear al Igualada y está a un triunfo del título

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El Deportivo Liceo volvió a golear al Igualada Rigat (8-2) en el segundo partido de la final de la OK Liga, disputado este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor (A Coruña), y está a un triunfo del título.

'Dava' Torres y Arnau Xaus, con un triplete cada uno, lideraron la victoria del conjunto gallego, que completaron los goles de Nuno Soares y Nil Cervera; mientras que Joel Roma y Marc González anotaron para el cuadro catalán, que tratará de alargar la serie a partir del próximo viernes en Igualada.

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El Deportivo Liceo, que ya se impuso en el primer partido de la final por el mismo resultado (8-2), encarriló el triunfo antes del descanso con un rotundo 6-0, que protegió con solvencia tras el paso por vestuarios.

De este modo, el equipo coruñés se situó a un paso de su noveno título de la OK Liga, el primero desde 2022, mientras que el Igualada tratará de prolongar la serie en su propia pista para mantener vivas sus opciones de conquistar su sexto campeonato, un título que se le resiste desde 1997.

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- Ficha técnica:

8. Deportivo Liceo: Blai Roca; César Carballeira, Dava Torres (3), Nuno Soares (1) y Toni Pérez -equipo inicial-, Nil Cervera (1), Arnau Xaus (3), Jacobo Copa, Bruno Saavedra y Martín Rodríguez (p.s).

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2. Igualada Rigat: Arnau Martínez; Biel Llanes, Alex Cardil, Marc Carol, Miguel Cañadillas -equipo inicial-, Matías Pascual, Marc González (1), Joan Ruano, Joel Roma (1) y Ferran Busquets (p.s).

Goles: 1-0, min.5: Dava Torres. 2-0, min.10: Nil Cervera. 3-0, min.12: Arnau Xaus. 4-0, min.20: Nuno Soares. 5-0, min.27: Dava Torres. 6-0, min.35: Arnau Xaus. 6-1, min.37: Joel Roma. 7-1, min.46: Arnau Xaus. 8-1, min.47: Dava Torres. 8-2, min.50: Marc González.

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Árbitros: Miguel Díaz Cosme y Jonathan Sánchez García. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Toni Pérez y Nil Cervera, y con tarjeta azul al visitante Miguel Cañadillas.

Incidencias: segundo partido de la final de la OK Liga disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor. EFE