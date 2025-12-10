Espana agencias

Rufián llama "inútiles" a los del PSOE por su actuación en casos de acoso sexual: "Nadie entiende lo que están haciendo"

Guardar

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado "inútiles" a los socialistas por su actuación en casos internos de machismo y acoso sexual, tras conocerse este miércoles que el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha sido denunciado por presunto acoso sexual a varias compañeras del PSOE, hecho público anoche en el programa de Cuatro 'Código 10', y tras el llamado 'caso Salazar'.

En los pasillos del Congreso antes del Pleno, Rufián ha indicado que "nadie entiende lo que está haciendo el PSOE, sobre todo lo que hizo Moncloa" con exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, acusado de casos de supuesto acoso sexual a varias compañeras.

Rufián ha afirmado que "lo que se le pide al PSOE es que proteja más en este caso a las mujeres que quieran denunciar y que deban denunciar". Además, ha señalado que desconoce si el PSOE "cree que está actuando correctamente", y ha subrayado que la situación demuestra "lo inútiles que son en este caso y en tantos otros".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox advierte que solo mantendrá su respaldo al presupuesto regional si el Gobierno de Aragón implementa auditorías externas, controles digitales y limita las ayudas sociales a nacionales, advirtiendo la ruptura del acuerdo ante cualquier cambio en las condiciones propuestas

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

El Senado avanza en una investigación sobre irregularidades en contratos estatales, programando nuevas comparecencias y priorizando reformas legales para garantizar confidencialidad, seguridad y protección a quienes denuncien, según testimonios y documentos clave recabados en la comisión

El PP citará a Paco

Guardiola insiste en el machismo de Abascal: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

María Guardiola reclamó ante la Asamblea un respaldo parlamentario amplio para asegurar la continuidad de proyectos sociales en áreas rurales y denunció, mediante una cita directa sobre Santiago Abascal, las resistencias hacia el liderazgo femenino en las instituciones públicas

Guardiola insiste en el machismo

Asociación de Abogados del Estado dice que la firma de pliegos de Begoña Gómez en la UCM no exige titulación específica

Un informe remitido al juzgado subraya que la ausencia de normas nacionales sobre requisitos profesionales para la validación en universidades otorga a cada institución la potestad exclusiva de establecer condiciones específicas en sus propios estatutos internos y reglamentos

Asociación de Abogados del Estado

Juan Lobato (PSOE) lamenta un sistema de partidos muy "vertical" donde pensar diferente debilita

Juan Lobato (PSOE) lamenta un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo