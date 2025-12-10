La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

Las solicitudes de la defensa acerca de la nulidad del proceso cobraron fuerza tras la filtración de información bancaria a la prensa, un hecho que se vincula a supuestas acciones ilícitas de miembros de cuerpos policiales estatales, según informes elaborados por el excomisario José Manuel Villarejo. En ese contexto, el tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada decidió permitir que cinco agentes vinculados a la denominada ‘Operación Cataluña’, incluido Villarejo, declaren en una única sesión bajo condiciones estrictas, medida orientada a evitar retrasos en el juicio que enfrenta la familia Pujol. Así lo informó Europa Press tras la cuarta sesión celebrada en la Audiencia Nacional.

El medio detalló que esta resolución responde tanto a la petición de la defensa de Josep Pujol—quien cuestionó la legalidad en la obtención y posterior difusión de datos bancarios—como a la preocupación del tribunal por evitar la apertura de una causa paralela por espionaje político y acceso irregular a información financiera en Andorra. De acuerdo con Europa Press, el magistrado De Prada consideró “excesivo” ampliar diligencias sobre la ‘Operación Cataluña’, habida cuenta de que un juzgado de Andorra ya investiga las posibles presiones ejercidas por el Gobierno español en 2014 para conseguir datos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra. Según la acusación, en esa entidad la familia Pujol habría mantenido fondos ocultos.

Durante la primera jornada del juicio, la defensa hizo referencia a los documentos de Villarejo que apuntan a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la obtención y filtración de los datos bancarios, los cuales fueron publicados por el diario ‘El Mundo’ el 7 de julio de 2014. Ante este escenario, el juez propuso en un inicio que la comparecencia individual de Villarejo fuera sustituida por la aportación de su declaración escrita como prueba documental, para evitar, según Europa Press, prolongar el proceso innecesariamente.

El juicio, que comenzó el 24 de noviembre, tiene en el banquillo al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, sus siete hijos y más de 15 supuestos colaboradores. Todos están acusados de integrar presuntamente una organización criminal que habría construido una fortuna ilícita mediante el abuso de su situación política a lo largo de varias décadas. Entre los delitos imputados figuran asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

El tribunal de la Audiencia Nacional que supervisa el proceso está formado, junto a De Prada, por las magistradas María Fernanda García y Mercedes del Molino. Según reportó Europa Press, al cierre de la cuarta sesión el juez anunció que la vista se reanudará el 12 de enero de 2026.

En la sesión del 26 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a los argumentos de la defensa y negó la existencia de una investigación prospectiva o de irregularidades de carácter político. El fiscal Fernando Bermejo precisó, según Europa Press, que la acusación descansa en hechos concretos, con pruebas recopiladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), registros de la Agencia Tributaria y la confesión de Jordi Pujol en 2014 sobre fondos no declarados en el extranjero.

El escrito de la Fiscalía contempla para Jordi Pujol una solicitud de 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros, mientras que para sus hijos las penas requeridas varían entre 8 y 29 años de prisión. Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del exmandatario, afronta la petición más elevada, con 29 años de prisión y una multa de más de 6,5 millones de euros. Para Mercè Gironès, exesposa de Ferrusola, la Fiscalía reclama 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa, al haber compartido, según la acusación, el patrimonio generado a través de actividades investigadas.

Este proceso también involucra a empresarios, para quienes se solicitan penas de 2 a 3 años por delitos de falsedad documental y blanqueo, así como sanciones económicas que oscilan entre los 200.000 y los 8 millones de euros. La Fiscalía exige, asimismo, que los acusados restituyan más de 45 millones de euros, cantidad que considera que la familia Pujol obtuvo de manera ilícita.

Europa Press señaló que, aunque se admitió el testimonio de Villarejo y los otros agentes de la llamada ‘Operación Cataluña’, el tribunal limitó expresamente su alcance, restringiendo la duración y las materias que podrán abordar, con el propósito de centrarse en aspectos estrictamente documentales y relacionados con el núcleo del proceso y no en una revisión ampliada de dicha operación. De Prada indicó que investigar más a fondo esa vertiente sería improductivo y no aportaría información relevante para los hechos que se juzgan en la Audiencia Nacional.